Игорь Суркис: "Задача "Динамо" – обеспечить еврокубковую весну"

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, по итогам которой динамовцам предстоит еще раз встретиться со швейцарским "Янг Бойз", а также провести поединки с сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу".

- Соперников я воспринял абсолютно нормально, это же не первая жеребьевка в нашей жизни. Со всеми командами нужно играть. Говорить о том, что мы лидеры, потому что оказались в числе сеянных команд, и находимся на первом месте, я бы не стал. Все мы прекрасно помним наши матчи с "Янг Бойз", когда после первой игры в Киеве были уверенны, что пройдем дальше, а получилось все наоборот. Поэтому нужно выходить на поле и бороться с первой до последней минуты, доказывать свое превосходство не на словах, а на деле.

- Были ли команды, с которыми не хотелось пересекаться и те, с которыми предпочли бы встретиться?

- Нет. Например, во второй корзине, считаю, все команды, кроме "Олимпика" из Марселя, были примерно одинакового уровня. Мы не обсуждали ни с главным тренером, ни с командой возможные варианты. Кто попался, с тем и будем играть, добывать очки в общую копилку и для Украины, и для нашего клуба, чтобы в последующие годы при жеребьевках также находиться как можно выше и попадать в первую корзину – это дает определенный перевес.

В целом, у нас группа ровная. Нужно посмотреть календарь, готовиться и провести осень так, чтобы порадовать своих болельщиков.

- Судьба преподнесла еще одну возможность встретиться с "Янг Бойз", как вам такой подарок?

- Я бы не назвал большим подарком играть на искусственном поле, ведь мы постоянно выступаем на натуральных. Хочется, чтобы присутствовали не реваншистские настроения, а чтобы ребята классом своей игры доказали и себе, и болельщикам, что неудача со швейцарцами в квалификации Лиги чемпионов была случайностью. А они в футболе бывают часто. Конечно, если не испытываешь желания реванша, то спортом нечего и заниматься, но следует думать не о том, чтобы отомстить, а чтобы доказать, что ты выше классом. Конечно, для всех это неожиданность, что мы во второй раз за короткое время встречаемся с этой командой. Мы уж там играли и знаем, что это хорошо организованный коллектив. Но если мы хотим за что-то бороться, такие команды должны проходить и выходить в еврокубковую весну. Перед командой однозначно такая задача будет поставлена.

- От чемпиона Сербии "Партизана" стоит ожидать сюрпризов?

- Сербские и хорватские команды всегда славились своими бойцовскими качествами, хорошей организацией игры. Я помню эту команду, когда мы с ними играли еще в Кубке Европейских чемпионов. Тогда мы победили в обоих матчах – в Белграде 2:0, а в Киеве 3:0.

Напомним, что "Динамо" сегодня официально объявило, что не поедет в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины.