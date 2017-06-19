Игрок "Арсенала" женился на дочери своего парикмахера
У 25-летнего футболиста уже есть двое детей от бывшей подруги
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сыграл свадьбу.
25-летний хавбек, отыгравший сезон на правах аренды в "Борнмуте", рассказал, что женился на своей подруге Андриани Майкл.
На свадьбе, которая в эти выходные на протяжении трех дней проходила в итальянской Тоскане, выступал британский певец Крэйг Девид.
Андриани – дочь парикмахера Уилшира. У футболиста есть двое детей от экс-подруги Лорен Нил.
The new Mrs Wilshere on Saturday I married the women of my dreams! Thank you to everyone who came and made the day so special pic.twitter.com/n8zHDHGTcQ— Jack Wilshere (@JackWilshere) 19 июня 2017 г.
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