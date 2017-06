Игрок "Арсенала" женился на дочери своего парикмахера

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сыграл свадьбу.

25-летний хавбек, отыгравший сезон на правах аренды в "Борнмуте", рассказал, что женился на своей подруге Андриани Майкл.

На свадьбе, которая в эти выходные на протяжении трех дней проходила в итальянской Тоскане, выступал британский певец Крэйг Девид.

Андриани – дочь парикмахера Уилшира. У футболиста есть двое детей от экс-подруги Лорен Нил.

The new Mrs Wilshere on Saturday I married the women of my dreams! Thank you to everyone who came and made the day so special pic.twitter.com/n8zHDHGTcQ