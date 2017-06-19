Игрок "Арсенала" женился на дочери своего парикмахера

Сегодня, 19:02

У 25-летнего футболиста уже есть двое детей от бывшей подруги

Джек Уилшир со своей женой Андриани Майкл. Фото twitter
Джек Уилшир со своей женой Андриани Майкл. Фото twitter

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сыграл свадьбу.

25-летний хавбек, отыгравший сезон на правах аренды в "Борнмуте", рассказал, что женился на своей подруге Андриани Майкл.

На свадьбе, которая в эти выходные на протяжении трех дней проходила в итальянской Тоскане, выступал британский певец Крэйг Девид.

Андриани – дочь парикмахера Уилшира. У футболиста есть двое детей от экс-подруги Лорен Нил.
свадьба, футбол, Арсенал Лондон, Джек Уилшир

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