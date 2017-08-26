Игрок "Ромы" завершил карьеру в сборной Бельгии из-за обиды на главного тренера

Сегодня, 12:46

Раджа Наингголан недоволен, что его не вызвали на матчи против Греции и Гибралтара

Раджа Наингголан. Фото AFP
Раджа Наингголан. Фото AFP

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан объявил об уходе из сборной Бельгии.

Футболист принял такое решение после конфликта с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом. Наингголан остался недоволен тем, что не получил вызов на матчи отборочного раунда к ЧМ-2018 с Грецией и Гибралтаром.

"Я завершаю выступления за сборную Бельгии. Это не имеет никакого смысла. Мартинес доверяет Тилемансу, который сидит на скамейке запасных в "Монако". С меня хватит. Мне 29 лет, и они не позволят мне выступать за сборную. Извините, но это так. Меня подтолкнули к такому решению, так что сконцентрируюсь на выступлении за "Рому", – отметил хавбек.

За Бельгию Наингголан провел 29 матчей, забив шесть мячей.

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2018. Также стала известна заявка Исландии на матчи против Финляндии и Украины.
футбол, ЧМ-2018, сборная Бельгии, Раджа Наингголан

Вы сейчас просматриваете новость "Игрок "Ромы" завершил карьеру в сборной Бельгии из-за обиды на главного тренера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ 2018 Россия

Обзор матча Эстония - Бельгия - 0:2

10 Июня, 10:21

Бельгийцы упрочнили лидерство в группе

ЧМ 2018 Россия

Бельгийцы выиграли последний товарищеский матч у Чехии. Фото AFP

Игроки сборной Бельгии получат по 600 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

6 Июня, 17:21

Такая договоренность была достигнута на встрече лидеров команды с представителями федерации

Футбол

Бельгия выиграла дома. Фото AFP

Сборная Бельгии выиграла у Чехии в товарищеском матче

5 Июня, 23:49

Бельгийцы вырвали победу во втором тайме

Футбол

Эден Азар. Фото AFP

Звезда "Челси" Эден Азар заработал перелом на тренировке за сборную

5 Июня, 10:29

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар может пропустить до четырех месяцев из-за травмы

Футбол

Александр Бухаров забил на 92-й минуте. Фото AFP

Россия на добавленных минутах спаслась в матче с Бельгией

28 Марта, 21:32

Россияне вырвали ничью на 92-й минуте товарищеского матча в Сочи

Футбол

Бельгийские болельщики, в отличие от футболистов, каравай попробовали

Бельгийские футболисты проигнорировали хлеб-соль от россиян

28 Марта, 18:32

Футболисты сборной Бельгии прибыли в Сочи на товарищеский матч против России

ЧМ 2018 Россия

Обзор матча Бельгия - Греция - 1:1

26 Марта, 00:58

Бельгийцы сохранили первое место в группе

ЧМ 2018 Россия

Бельгийцам удалось отыграться. Фото AFP

Сборная Бельгии на последних минутах спаслась в матче с Грецией

26 Марта, 00:08

Команды в отборе на ЧМ-2018 сыграли вничью

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования