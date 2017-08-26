Игрок "Ромы" завершил карьеру в сборной Бельгии из-за обиды на главного тренера

Раджа Наингголан недоволен, что его не вызвали на матчи против Греции и Гибралтара

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан объявил об уходе из сборной Бельгии.

Футболист принял такое решение после конфликта с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом. Наингголан остался недоволен тем, что не получил вызов на матчи отборочного раунда к ЧМ-2018 с Грецией и Гибралтаром.

"Я завершаю выступления за сборную Бельгии. Это не имеет никакого смысла. Мартинес доверяет Тилемансу, который сидит на скамейке запасных в "Монако". С меня хватит. Мне 29 лет, и они не позволят мне выступать за сборную. Извините, но это так. Меня подтолкнули к такому решению, так что сконцентрируюсь на выступлении за "Рому", – отметил хавбек.

За Бельгию Наингголан провел 29 матчей, забив шесть мячей.

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2018. Также стала известна заявка Исландии на матчи против Финляндии и Украины.