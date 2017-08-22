Игрока "Ювентуса" чуть не побили партнеры за незабитый пенальти

Калинтару пробил в стиле Паненки, и это стоило очков его команде

Два игрока бухарестского "Ювентуса" – Георге Калинтару и Валентин Барбулеску – чуть не подрались по окончании матча 7-го тура чемпионата Румынии против "Стяуа". Встреча завершилась поражением "Ювентуса" со счетом 1:2. В компенсированное время в ворота "Стяуа" был назначен пенальти. Пробивать его взялся Калинтару и попытался исполнить удар в стиле Паненки, но голкипер "Стяуа" Флорин Ницэ остался по центру ворот и спокойно забрал мяч в руки.

После этого Барбулеску набросился на Калинтару с претензиями и толкнул его. Дальнейшего конфликта удалось избежать благодаря партнерам по команде, которые оттащили футболистов друг от друга.

После семи туров, сыгранных в чемпионате Румынии, "Ювентус" набрал два очка и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, мы писали, что самый глупый пенальти в истории исполнил игрок "Лестера".