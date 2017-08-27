"Интер" на выезде обыграл "Рому" в Серии А

Футболисты миланского "Интера" обыграли на выезде "Рому" в матче второго тура чемпионата Италии.

Встреча в Риме в субботу завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Матиас Весино (87). У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (15).

В следующем матче серии А "Интер", стартовавший в новом сезоне с двух побед, примет дома СПАЛ 10 сентября. "Рома", которая потерпела первое поражение в сезоне, в тот же день встретится на выезде с "Сампдорией".

Ранее во втором туре Серии А "Ювентус" одержал волевую победу над "Дженоа" со счетом 4:2, хотя уже на седьмой минуте уступал 0:2.