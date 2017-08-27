"Интер" на выезде обыграл "Рому" в Серии А

Сегодня, 00:25

Футболисты миланского "Интера" обыграли в гостях "Рому" в матче чемпионата Италии


"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

"Рома" - "Интер" - 1:3. Фото AFP

Футболисты миланского "Интера" обыграли на выезде "Рому" в матче второго тура чемпионата Италии.

Встреча в Риме в субботу завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Мауро Икарди (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Матиас Весино (87). У хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (15).

В следующем матче серии А "Интер", стартовавший в новом сезоне с двух побед, примет дома СПАЛ 10 сентября. "Рома", которая потерпела первое поражение в сезоне, в тот же день встретится на выезде с "Сампдорией".

Ранее во втором туре Серии А "Ювентус" одержал волевую победу над "Дженоа" со счетом 4:2, хотя уже на седьмой минуте уступал 0:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
чемпионат Италии, Интер Италия, Рома Италия

Вы сейчас просматриваете новость ""Интер" на выезде обыграл "Рому" в Серии А". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Пауло Дибала оформил хет-трик. Фото AFP

"Ювентус" обыграл "Дженоа", проигрывая 0:2

Вчера, 21:21

Хет-триком в составе "Ювентуса" отличился Пауло Дибала

Футбол

"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа". Фото AFP

Чемпионат Италии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Серии А

Вчера, 17:45

"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа", а "Милан" примет "Кальяри" в воскресенье

Футбол

Фото AFP

Старт чемпионата Италии: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

20 Августа, 23:48

Расписание и результаты первого тура итальянской Серии А

Футбол

Гонсало Игуаин забил третий гол в матча. Фото AFP

"Ювентус" стартовал в новом чемпионате Италии с разгрома

19 Августа, 21:06

Буффон отразил пенальти, назначенное после просмотра видеоповтора

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования