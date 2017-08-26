Исландия огласила состав на матчи против Украины и Финляндии в отборе на ЧМ-2018 http://www.segodnya.ua/img/article/10503/58_main.1503737972.png http://www.segodnya.ua/img/article/10503/58_tn.1503737972.png 2017-08-26T11:59:26+03:00 Футбол Исландцы сыграют с финнами 2 сентября, а через три дня – встретится с украинцами