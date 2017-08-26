Исландия огласила состав на матчи против Украины и Финляндии в отборе на ЧМ-2018
Исландцы сыграют с финнами 2 сентября, а через три дня – встретится с украинцами
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон огласил список игроков, вызванных на матчи отбора ЧМ-2018. 2 сентября сборная Исландии сыграет с командой Финляндии, а 5 сентября в Рейкьявике примет сборную Украины.
Вратари: Ханнес Халлдорссон ("Рандерс", Дания), Рунар Рунарссон ("Нордшелланд", Дания), Ингвар Йонссон ("Сандефьорд", Норвегия).
Защитники: Биркир Севарссон ("Хаммарбю", Швеция), Рагнар Сигурдссон ("Рубин", Россия), Кари Арнасон ("Абердин", Шотландия), Ари Скуласон ("Локерен", Бельгия), Сверрир Ингасон ("Ростов", Россия), Хердур Магнуссон ("Бристоль Сити", Англия), Йон Фьолусон ("Норрчепинг", Швеция), Йортюр Херманнссон ("Брондбю", Дания).
Полузащитники: Эмиль Хальфрдессон ("Удинезе", Италия), Арон Гунарссон ("Кардифф Сити", Уэльс), Биркир Бьяднасон ("Астон Вилла", Англия), Йоханн Берг Гудмундссон ("Бернли", Англия), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия), Рурик Гисласон ("Нюрнберг", Германия), Олафур Скуласон ("Карабюкспор", Турция), Арнор Траустасон (АЕК, Греция), Рунар Сигурьонссон ("Грассхоппер", Швейцария).
Нападающие: Альфред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия), Бьорн Сигурдарсон ("Мольде", Норвегия), Йон Бедварссон ("Рэдинг", Англия).
Ранее свой состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2018 назвал наставник украинской сборной Андрей Шевченко. Напомним, наша команда проведет открытую тренировку в Харькове
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