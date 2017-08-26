Как арбитр удалил футболиста за празднование гола

Рахим Стерлинг забил победный гол за "Манчестер Сити" и был удален с поля

"Манчестер Сити" одержал тяжелую выездную победу над "Борнмутом" в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча в Борнмуте закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "МанСити" победный гол на добавленных ко второму тайму минутах забил полузащитник Рахим Стерлинг. Видео гола:

Герой матча за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля:

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.