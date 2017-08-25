Киевляне начнут групповой этап домашним поединком с "Скендербеу", а завершат матчем с "Партизаном"

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнало и "Динамо". Киевляне сыграют с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу".

Стал известен также календарь матчей. "Динамо" начнет выступление в группе В домашним матчем с албанским клубом "Скендербеу". Завершающий матч, против сербского "Партизана", также будет сыгран на домашнем НСК "Олимпийский".

Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы:

14 сентября "Динамо" – "Скендербеу" (начало – 20:00)

28 сентября "Партизан" – "Динамо" (22:05)

19 октября "Динамо" – "Янг Бойз" (22:05)

2 ноября "Янг Бойз" – "Динамо" (20:00)

23 ноября "Скендербеу" – "Динамо" (22:05)

7 декабря "Динамо" – "Партизан" (20:00)

Напомним, что "Динамо" сегодня официально объявило, что не поедет в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины.