Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы

Сегодня, 17:11

Киевляне начнут групповой этап домашним поединком с "Скендербеу", а завершат матчем с "Партизаном"

&quot;Динамо&quot; сыграет с &quot;Янг Бойз&quot;, &quot;Партизаном&quot; и &quot;Скендербеу&quot;. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу". Фото fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнало и "Динамо". Киевляне сыграют с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу".

Стал известен также календарь матчей. "Динамо" начнет выступление в группе В домашним матчем с албанским клубом "Скендербеу". Завершающий матч, против сербского "Партизана", также будет сыгран на домашнем НСК "Олимпийский".

Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы:

14 сентября "Динамо" – "Скендербеу" (начало – 20:00)
28 сентября "Партизан" – "Динамо" (22:05)
19 октября "Динамо" – "Янг Бойз" (22:05)
2 ноября "Янг Бойз" – "Динамо" (20:00)
23 ноября "Скендербеу" – "Динамо" (22:05)
7 декабря "Динамо" – "Партизан" (20:00)

Напомним, что "Динамо" сегодня официально объявило, что не поедет в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины.
Лига Европы, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость "Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Александр Хацкевич: "Янг Бойз"? Реваншистских настроений у нас не будет"

Сегодня, 16:45

Главный тренер "Динамо" - о жеребьевке группового этапа Лиги Европы

Новости

"Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7 тура чемпионата Украины

"Динамо" не поедет в Мариуполь - официальное заявление клуба

Сегодня, 15:31

Киевский клуб считает, что "в данных условиях невозможно проводить матчи в Мариуполе"

Футбол

Сезон обещает быть эпичным, пишет Twitter Лиги Европы

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 14:46

"Динамо" сыграет с "Янг Бойз", "Партизаном" и "Скендербеу", а "Заре" достались "Атлетик", "Герта" и "Эстерсунд"

Футбол

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы - снова "Янг Бойз"

Сегодня, 14:33

Киевляне в групповом этапе ЛЕ сыграют с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования