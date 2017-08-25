"Заря" начнет борьбу за выход из группы домашним матчем с шведским "Эстерсундом", а завершит также домашним поединком с "Атлетиком"

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнала и "Заря". Третья команда чемпионата Украины прошлого сезона сыграет с испанским "Атлетико", немецкой "Гертой" и шведским "Эстерсундом".



Сегодня также стал известен календарь матчей "Зари" Лиге Европы. Домашние матчи команда будет проводить во Львове на "Арене Львов".

"Заря" начнет борьбу за выход из группы домашним матчем с шведским "Эстерсундом", а завершит также домашним поединком с "Атлетиком".

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Календарь матчей "Зари" в Лиге Европы:

14 сентября "Заря" – "Эстерсунд"

28 сентября "Атлетик" – "Заря"

19 октября "Заря" – "Герта"

2 ноября "Герта" – "Заря"

23 ноября "Эстерсунд" – "Заря"

7 декабря "Заря" – "Атлетик"

Напомним, что нынешний сезон Премьер-лиги "Заря" начала неудачно, одержав всего одну победу в шести турах. В таблице чемпионата Украины команда идет на восьмом месте.