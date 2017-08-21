Килиан Мбаппе отстранен от тренировок с "Монако"

Сегодня, 10:25

Футболист подрался с партнером по команде

Мбаппе на тренировке. Фото AFP
Мбаппе на тренировке. Фото AFP

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе, который, по данным СМИ, близок к переходу в "Пари Сен-Жермен", на прошлой неделе был отстранен от тренировок с командой, утверждает L'Equipe.

По данным издания, такое решение было принято после стычки с другим игроком монегасков Андреа Раджи на тренировке в прошлый вторник. L'Equipe отмечает, что форвард выполнить требование покинуть поле отказался.

В итоге Мбаппе не попал в заявку на матч третьего тура чемпионата Франции с "Мецем", который состоялся 18 августа в Меце и завершился победой гостей – 1:0.

Ранее СМИ сообщали, что 18-летний Мбаппе дал свое согласие на переход в "ПСЖ", и парижане сделали монегаскам предложение в размере 155 миллионов евро без учета различных бонусов. Впоследствии источник сообщил, что переходе Мбаппе в "ПСЖ" будет отложен до следующего лета.

Мбаппе в минувшем сезоне провел в составе монегасков 44 игры во всех турнирах и забил 26 мячей.
футбол, Килиан Мбаппе, Монако

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Р-спорт

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