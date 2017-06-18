Клубы из Косово в следующем сезоне впервые примут участие в еврокубках
В Лиге чемпионов Косово представит "Трепча`89", а в Лиге Европы – "Приштина"
Команды из Косово в сезоне-2017/18 впервые примут участие в клубных турнирах УЕФА. Об этом сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.
Решение о включении Федерации футбола Косово в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в мае прошлого года. Однако чемпион страны "Фероникели" и обладатель национального Кубка "Приштина" не были допущены до участия в еврокубках в сезоне-2016/17, так как клубы не полностью соответствовали критериям лицензирования УЕФА.
"УЕФА допустит косовские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне", – сказал Лакович.
В понедельник в Ньоне пройдет жеребьевка двух первых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге чемпионов Косово представит "Трепча`89", а в Лиге Европы – "Приштина".
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