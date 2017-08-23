Команда Реброва упустила победу в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов

Сегодня, 09:24

"Аль-Ахли" сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира

Сергей Ребров. Фото AFP
Сергей Ребров. Фото AFP

"Аль-Ахли" украинского тренера Сергея Реброва в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов добыла хороший результат на выезде.

"Аль-Ахли" увез с поля иранского "Персеполиса" результативную ничью – 2:2. Уже на второй минуте встречи команда Реброва повела в счете, а к 60-й минуте матча счёт был 2:0 в пользу "Аль-Ахли".

Увы, затем "Персеполис" проявил характер и сравнял результат. Ответная встреча на поле "Аль-Ахли" состоится 12-го сентября.

Отметим, что спустя четыре тура после начала чемпионата Ирана 2017/18 "Персеполис" возглавляет турнирную таблицу.

Напомним, что Ребров подписал контракт с "Аль-Ахли" на два года. Его годовая зарплата в новом клубе – 2,3 млн евро. А цель – выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

Во втором туре чемпионата страны украинец одержал первую победу с "Аль-Ахли" в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что помощником Реброва в клубе из Саудовской Аравии будет экс-динмовец Бадр Эль-Каддури.
футбол, Сергей Ребров, Аль-Ахли, Азиатская Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость "Команда Реброва упустила победу в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Сергей Ребров. Фото ФК "Аль-Ахли"

Ребров одержал первую победу с "Аль-Ахли" в официальных матчах

18 Августа, 10:14

Команда украинского тренера разгромила "Аль-Фат" в чемпионате страны

Другие

Юлия Левченко. Выступит в финале в прфжках в высоту. Фото AFP

За чем следить болельщику на выходных: от старта Реброва в Аравии до легкой атлетики

11 Августа, 11:08

Шесть хитов уикенда: ждем медали украинского Бонда, прощания с легендарным Усейном Болтом и Реброва против "коммандос"

Футбол

Бадр Эль-Каддури

Бадр Эль-Каддури станет помощником Реброва в "Аль-Ахли"

7 Августа, 10:45

Марокканец будет помогать Реброву и как тренер, и как переводчик

Футбол

Брайан Руис. Фото AFP

Шейхи купили Реброву в "Аль-Ахли" нападающего "Спортинга"

1 Августа, 19:19

Брайан Руис в ближайшее время переберется в клуб из Саудовской Аравии

Новости

Премьер-лига лишила Шацких звания лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины

22 Июля, 15:45

В организации утверждают, что один гол экс-игрока "Динамо" засчитали ошибочно

Футбол

Сергей Ребров. Фото alahlifc.sa

"Аль-Ахли" потерпел первое поражение под руководством Реброва

19 Июля, 21:50

Клуб из Саудовской Аравии встретился на сборах в Австрии с итальянским "Удинезе"

Футбол

Ребров на посту. Фото Twitter

В первом матче под руководством Реброва "Аль-Ахли" забил соперникам 12 голов

14 Июля, 19:09

Подопечные украинского тренера проводят сборы в Австрии

Футбол

Денис Гармаш в матче Лиги чемпионов. Фото AFP

Полузащитник Денис Гармаш может перейти в "Аль-Ахли"

5 Июля, 17:29

Сергей Ребров хочет видеть в своем клубе игрока "Динамо"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования