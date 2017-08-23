Команда Реброва упустила победу в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов

"Аль-Ахли" сохраняет шансы на выход в полуфинал турнира

"Аль-Ахли" украинского тренера Сергея Реброва в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов добыла хороший результат на выезде.

"Аль-Ахли" увез с поля иранского "Персеполиса" результативную ничью – 2:2. Уже на второй минуте встречи команда Реброва повела в счете, а к 60-й минуте матча счёт был 2:0 в пользу "Аль-Ахли".

Увы, затем "Персеполис" проявил характер и сравнял результат. Ответная встреча на поле "Аль-Ахли" состоится 12-го сентября.

Отметим, что спустя четыре тура после начала чемпионата Ирана 2017/18 "Персеполис" возглавляет турнирную таблицу.

Напомним, что Ребров подписал контракт с "Аль-Ахли" на два года. Его годовая зарплата в новом клубе – 2,3 млн евро. А цель – выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

Во втором туре чемпионата страны украинец одержал первую победу с "Аль-Ахли" в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что помощником Реброва в клубе из Саудовской Аравии будет экс-динмовец Бадр Эль-Каддури.