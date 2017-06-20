Криштиану Роналду покинет "Реал", если за него заплатят один миллиард евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинет мадридский "Реал", если за него заплатят сумму отступных в размере одного миллиарда евро, заявил президент испанского клуба Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.

"Сумма отступных в его контракте один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет", – сказал Перес в эфире испанского радио Onda Cero.

Ранее в числе претендентов на Роналду назывались "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

Четырехкратный обладатель "Золотого мяча" Роналду перешел в "Реал" летом 2009 года из "Манчестер Юнайтед". В прошедшем клубном сезоне 32-летний португалец забил 42 мяча в 46 матчах за "Реал".