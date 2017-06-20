Криштиану Роналду покинет "Реал", если за него заплатят один миллиард евро
Флорентино Перес назвал сумму отступных за футболиста
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинет мадридский "Реал", если за него заплатят сумму отступных в размере одного миллиарда евро, заявил президент испанского клуба Флорентино Перес.
Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.
"Сумма отступных в его контракте один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет", – сказал Перес в эфире испанского радио Onda Cero.
Ранее в числе претендентов на Роналду назывались "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".
Четырехкратный обладатель "Золотого мяча" Роналду перешел в "Реал" летом 2009 года из "Манчестер Юнайтед". В прошедшем клубном сезоне 32-летний португалец забил 42 мяча в 46 матчах за "Реал".
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