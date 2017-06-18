Кубок конфедераций: Чили обыграла Камерун, судья снова использовал видеоповтор

Вчера, 23:34

Сборная Чили по футболу обыграла камерунцев в матче Кубка конфедераций


Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Чили - Камерун - 2:0. Фото AFP

Сборная Чили обыграла команду Камеруна в матче Кубка конфедераций.

Встреча группы В прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу чилийцев. Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (на 81-й минуте) и Эдуардо Варгас (в добавленное ко второму тайму время).

В добавленное к первому тайму время была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной стал спорный момент с голом Варгаса. Судьи рассмотрели эпизод и отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Напомним, что ранее сегодня в матче Португалия – Мексика (2:2) судья также использовал видеоповтор и отменил взятие ворот. 

Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

В группе В также играют сборные Германии и Австралии. Чилийцы 22 июня сыграют с немцами в Казани, а сборная Камеруна в этот же день встретится с командой Австралии в Санкт-Петербурге.
сборная Чили, Кубок Конфедераций-2017, сборная Камеруна

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Источник:

AFP

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