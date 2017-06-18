Кубок конфедераций: мексиканцы вырвали ничью в матче с Португалией

Сборные Португалии и Мексики не сумели выявить победителя в матче Кубка конфедераций.

Встреча группы А прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 2:2. Голами в составе сборной Португалии отметились Рикарду Куарежма (на 34-й минуте) и Седрик Соареш (86). Мексиканцы ответили точными ударами Хавьера Эрнандеса (42) и Эктора Морено (90+1).

На 22-й минуте на турнире впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной стал спорный момент с голом португальского защитника Пепе. Судьи рассмотрели эпизод и отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

В группе А также играют сборные Новой Зеландии и России. Португальцы 21 июня сыграют с россиянами в Москве, а сборная Мексики в этот же день встретится с командой Новой Зеландии в Сочи.