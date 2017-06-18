Кубок конфедераций: мексиканцы вырвали ничью в матче с Португалией

Вчера, 20:16

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой – 2:2


Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой - 2:2

Сборные Португалии и Мексики не сумели выявить победителя в матче Кубка конфедераций.

Встреча группы А прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 2:2. Голами в составе сборной Португалии отметились Рикарду Куарежма (на 34-й минуте) и Седрик Соареш (86). Мексиканцы ответили точными ударами Хавьера Эрнандеса (42) и Эктора Морено (90+1).

На 22-й минуте на турнире впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной стал спорный момент с голом португальского защитника Пепе. Судьи рассмотрели эпизод и отменили взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

В группе А также играют сборные Новой Зеландии и России. Португальцы 21 июня сыграют с россиянами в Москве, а сборная Мексики в этот же день встретится с командой Новой Зеландии в Сочи.
сборная Португалии, Кубок Конфедераций-2017, сборная Мексики

Вы сейчас просматриваете новость "Кубок конфедераций: мексиканцы вырвали ничью в матче с Португалией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Португалия играет с Мексикой. Фото AFP

Впервые на крупных футбольных турнирах гол отменили после просмотра повтора

Вчера, 19:02

Исторический момент: видеоарбитр отменил гол Португалии на Кубке конфедераций-2017

Футбол

Стартовый матч Кубка конфедераций прошел в Санкт-Петербурге в субботу. Фото AFP

В России после матча Кубка конфедераций вывезли 10 самосвалов мусора

Вчера, 17:58

После футбольного матча Россия - Новая Зеландия (2:0) со стадиона в Санкт-Петербурге вывезли 180 кубов мусора

Футбол

Кубок Конфедераций-2017 в России: расписание и результаты матчей

17 Июня, 20:10

Расписание матчей Кубка Конфедераций, все результаты и турнирная таблица

Футбол

Фото AFP

Россия стартовала на Кубке Конфедераций-2017 с победы над Новой Зеландией

17 Июня, 20:07

Счет в матче открыли только благодаря автоголу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования