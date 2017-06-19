Кубок Конфедераций-2017 в России: расписание и результаты матчей

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Расписание матчей Кубка Конфедераций, все результаты и турнирная таблица

Кубок Конфедераций-2017 в России: расписание и результаты матчей

С 17 июня по 2 июля в России состоится восьмой по счету турнир среди национальных сборных Кубок Конфедераций.

В нем примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, победитель чемпионата мира и команда из страны-хозяйки турнира. Кубок Конфедераций проводится в той же стране, где через год состоится чемпионат мира.

Турнир пройдет на 4 стадионах в 4 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал состоится 2 июля на "Санкт-Петербург Арене" – новом стадионе "Зенита".

Участники турнира:

Россия – хозяйка турнира
Германия – чемпион мира 2014
Австралия – победитель Кубка Азии 2015
Чили – победитель Кубка Америки 2015
Мексика – победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015
Новая Зеландия – победитель Кубка наций ОФК 2016
Португалия – чемпион Европы 2016
Камерун – победитель Кубка африканских наций 2017

Главными фаворитами у букмекеров являются чемпионы мира немцы. Коэффициент на победу команды Йоахима Лева – 3.25, далее расположились победители Евро-2016 португальцы – 3.50, а замыкают тройку фаворитов чилийцы – 4.00. Остальные претенденты в рейтинге букмекеров расположились в таком порядке: Россия – 10.00, Мексика 12.00, Камерун – 21.00, Австралия – 51.00, Новая Зеландия – 251.00.

Календарь:

ГРУППА А

МКомандаИВНПМячи±О
1 Россия Россия 1 1 0 0 2  0 +2 3
2 Португалия Португалия 1 0 1 0 2  2 0 1
3 Мексика Мексика 1 0 1 0 2  2 0 1
4 Новая Зеландия Новая Зеландия 1 0 0 1 0  2 −2 0


17 июня, 18:00 Россия – Новая Зеландия – 2:0
18 июня, 18:00 Португалия – Мексика – 2:2
21 июня, 18:00 Россия – Португалия
21 июня, 21:00 Мексика – Новая Зеландия
24 июня, 18:00 Мексика – Россия
24 июня, 18:00 Новая Зеландия – Португалия

ГРУППА В

МКомандаИВНПМячи±О
1 Чили Чили 1 1 0 0 2  0 +2 3
2 Германия Германия 1 1 0 0  2 +1 3
3 Австралия Австралия 1 0 0 1  3 0 0
4 Камерун Камерун 1 0 0 1 0  2 −2 0


18 июня, 21:00 Камерун – Чили – 0:2
19 июня, 18:00 Австралия – Германия – 2:3
22 июня, 18:00 Камерун – Австралия
22 июня, 21:00 Германия – Чили
25 июня, 18:00 Германия – Камерун
25 июня, 18:00 Чили – Австралия

ПОЛУФИНАЛЫ

28 июня, 21:00 1A – 2B
29 июня, 21:00 1B – 2A

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

2 июля, 15:00 Москва

ФИНАЛ

2 июля, 21:00 Санкт-Петербург
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Источник:

Сегодня|Спорт

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