Кубок Конфедераций-2017 в России: расписание и результаты матчей

Расписание матчей Кубка Конфедераций, все результаты и турнирная таблица

С 17 июня по 2 июля в России состоится восьмой по счету турнир среди национальных сборных Кубок Конфедераций.

В нем примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, победитель чемпионата мира и команда из страны-хозяйки турнира. Кубок Конфедераций проводится в той же стране, где через год состоится чемпионат мира.

Турнир пройдет на 4 стадионах в 4 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Финал состоится 2 июля на "Санкт-Петербург Арене" – новом стадионе "Зенита".

Участники турнира:

Россия – хозяйка турнира

Германия – чемпион мира 2014

Австралия – победитель Кубка Азии 2015

Чили – победитель Кубка Америки 2015

Мексика – победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015

Новая Зеландия – победитель Кубка наций ОФК 2016

Португалия – чемпион Европы 2016

Камерун – победитель Кубка африканских наций 2017

Главными фаворитами у букмекеров являются чемпионы мира немцы. Коэффициент на победу команды Йоахима Лева – 3.25, далее расположились победители Евро-2016 португальцы – 3.50, а замыкают тройку фаворитов чилийцы – 4.00. Остальные претенденты в рейтинге букмекеров расположились в таком порядке: Россия – 10.00, Мексика 12.00, Камерун – 21.00, Австралия – 51.00, Новая Зеландия – 251.00.

Календарь:

ГРУППА А

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Россия 1 1 0 0 2 − 0 +2 3 2 Португалия 1 0 1 0 2 − 2 0 1 3 Мексика 1 0 1 0 2 − 2 0 1 4 Новая Зеландия 1 0 0 1 0 − 2 −2 0



17 июня, 18:00 Россия – Новая Зеландия – 2:0

18 июня, 18:00 Португалия – Мексика – 2:2

21 июня, 18:00 Россия – Португалия

21 июня, 21:00 Мексика – Новая Зеландия

24 июня, 18:00 Мексика – Россия

24 июня, 18:00 Новая Зеландия – Португалия

ГРУППА В

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Чили 1 1 0 0 2 − 0 +2 3 2 Германия 1 1 0 0 3 − 2 +1 3 3 Австралия 1 0 0 1 2 − 3 0 0 4 Камерун 1 0 0 1 0 − 2 −2 0



18 июня, 21:00 Камерун – Чили – 0:2

19 июня, 18:00 Австралия – Германия – 2:3

22 июня, 18:00 Камерун – Австралия

22 июня, 21:00 Германия – Чили

25 июня, 18:00 Германия – Камерун

25 июня, 18:00 Чили – Австралия

ПОЛУФИНАЛЫ

28 июня, 21:00 1A – 2B

29 июня, 21:00 1B – 2A

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

2 июля, 15:00 Москва

ФИНАЛ

2 июля, 21:00 Санкт-Петербург