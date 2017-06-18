Легенда "Милана" Паоло Мальдини в 49 лет дебютирует в теннисе

Вчера, 10:43

Знаменитый итальянский футболист получил wild card в парную сетку Челленджера АТР в Милане

Паоло Мальдини. Фото acmilan.com
Паоло Мальдини. Фото acmilan.com

Бывший защитник футбольного "Милана" итальянец Паоло Мальдини в 49 лет проведет свой первый профессиональный теннисный турнир.

Вместе со своим тренером Стефано Ландонио 48-летний итальянец, завершивший футбольную карьеру в 2009 году, выиграл wild card в парную сетку Челленджера АТР в Милане.

Турнир в Милане начнется 26 июня – в день рождения Мальдини, которому исполнится 49 лет.

Мальдини всю свою карьеру провел в "Милане", завоевав с клубом 28 трофеев, в том числе пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
футбол, теннис, Милан Италия, Паоло Мальдини

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Сегодня|Спорт

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