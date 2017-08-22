ФОТОФАКТ. "Легию" накажут за баннер, сравнивающий УЕФА со свиньей

Вчера, 18:53

Ранее клуб поплатился за полотнище в память о Варшавском восстании

Фото twitter
Фото twitter

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении варшавской "Легии" за баннер против организации на первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с молдавским "Шерифом" и использование болельщиками пиротехники, сообщается на официальном сайте союза.

"Легия" 17 августа дома сыграла вничью с "Шерифом" со счетом 1:1. Во время игры на трибунах польские болельщики развернули баннер, на котором был изображен чиновник УЕФА в виде свиньи с мешком монет от "Легии" и подписью "И 35 тысяч евро в качестве штрафа отправляются…".

Ранее УЕФА оштрафовала "Легию" на 35 тысяч евро за нарушения, произошедшие в домашнем матче клуба в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с "Астаной". На игре фанаты польского клуба вывесили баннер про Варшавское восстание с изображением немецкого солдата, приставившего пистолет к голове польского мальчика. В итоге "Легия" была оштрафована за незаконный баннер и блокировку проходов на стадионе.

Дело против "Легии", открытое по итогам первого матча с "Шерифом", будет рассмотрено 25 августа.

Отметим, что польские фанаты уже использовали похожий баннер на матче своей команды. В 2014 году они вывесили баннер со свиньей, когда "Легию" исключили из Лиги чемпионов после победы над "Селтиком" с общим счетом 6:1.

Напомним, на этой стадии киевское "Динамо" сыграли вничью с "Маритиму" на выезде, а "Александрия" – с БАТЭ.
футбол, УЕФА, Лига Европы, Легия

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Р-спорт

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