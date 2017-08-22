Лео Месси недоволен трансферами и может уйти из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси хочет покинуть клуб из-за недовольства летними трансферами.

По информации Eurosport, футболист не хочет подписывать новый контракт из-за трансферной политики каталонцев. В частности, его не устроил трансфер одного из лучших футболистов Неймара в "ПСЖ".

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" готов приобрести Месси за 300 миллионов евро.

Напомним, что летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истрии футбола.