Лео Месси недоволен трансферами и может уйти из "Барселоны"
Аргентинец остался недоволен уходом Неймара в "ПСЖ"
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси хочет покинуть клуб из-за недовольства летними трансферами.
По информации Eurosport, футболист не хочет подписывать новый контракт из-за трансферной политики каталонцев. В частности, его не устроил трансфер одного из лучших футболистов Неймара в "ПСЖ".
Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" готов приобрести Месси за 300 миллионов евро.
Напомним, что летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истрии футбола.
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