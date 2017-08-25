Лига Европы-2017/18: расписание и результаты всех матчей

Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе

29 июня стартовал новый розыгрыш второго по значимости клубного турнира Старого Света – Лига Европы. Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

Обладатель титула прошлого сезона английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший в финале "Аякс", (Видео) получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

От Украины в турнире примут участие три команды – луганская "Заря" начнет борьбу с группового этапа, "Александрия" и "Олимпик" стартуют с третьего раунда квалификации.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Первый квалификационный раунд (29 июня – 6 июля)

Маккаби (Т-А, Израиль) – Тирана (Албания) – 2:0, 3:0

Кайрат (Казахстан) – Атлантас (Литва) – 6:0, 2:1

Бейтар Иерусалим (Израиль) – Вашаш (Венгрия) – 4:3, 3:0

Широки Брег (Босния) - Ордабасы (Казахстан) – 2:0, 0:0

Црвена Звезда (Сербия) – Флориана (Мальта) – 3:0, 3:3

Валетта (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино) – 2:0, 1:0

Вентспилс (Латвия) – Валур Рейкьявик (Исландия) – 0:0, 0:1

ОДД (Норвегия) – Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) – 3:0, 2:0

Шахтер (Беларусь) – Судува (Литва) – 0:0, 1:2

Младость (Сербия) – Интер (Азербайджан) – 0:3, 0:2

Чихура (Грузия) – Альтах (Австрия) – 0:1, 1:1

Фола (Люксембург) – Милсами (Молдова) – 2:1, 1:1

Партизани (Албания) – Ботев (Болгария) – 1:3, 0:1

Санта-Колома (Андорра) – Осиек (Хорватия) – 0:2, 0:4

Заря Б (Молдова) – Сараево (Босния) – 2:1, 1:2 (пен. 6:5)

Бала Таун (Уэльс) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:2, 0:3

ВПС (Финляндия) – Олимпия (Словения) – 1:0, 1:0

Коннас-Ки (Уэльс) – ХИК (Финляндия) – 1:0, 0:3

КР Рейкьявик (Исландия) - Сейняйоки (Финляндия) – 0:0, 2:0

Ширак (Армения) – Горица (Словения) – 0:2, 2:2

Зиря (Азербайджан) – Дифферандж (Люксембург) – 2:0, 2:1

Войводина (Сербия) – Ружомберок (Словакия) – 2:1, 0:2

Слован (Словакия) – Пюник (Армения) – 4:1, 5:0

Тре Пенне (Сан-Марино) - Работнички (Македония) – 0:1, 0:6

Домжале (Словения) – Флора (Эстония) – 2:0, 3:2

Крузейдерс (Северная Ирландия) – Лиепая (Латвия) – 3:1, 0:2

Нымме Калью (Эстония) – Торсхавн (Фареры) – 2:1, 2:1

Левадия (Эстония) – Корк Сити (Ирландия) – 0:2, 2:4

Шкендия (Македония) – Дачия (Молдова) – 3:0, 4:0

Левски (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 3:1, 0:0

Иртыш (Казахстан) – Дунав (Болгария) – 1:0, 2:0

Динамо Батуми (Грузия) – Ягеллония (Польша) – 0:1, 0:4

Железничар (Босния) – Зета (Черногория) – 1:0, 2:2

АЕК Ларнака (Кипр) – Линкольн (Гибралтар) – 5:0, 1:1

Мидтьюлланд (Дания) – Дерри Сити (Ирландия) – 6:1, 4:1

Динамо Минск (Беларусь) – Рунавуйк (Фареры) – 2:1, 2:0

Ференцварош (Венгрия) – Еглава (Латвия) – 2:0, 1:0

Люнгбю (Дания) – Бангор Сити (Уэльс) – 1:0, 3:0

Тренчин (Словакия) – Торпедо (Грузия) – 5:1, 3:0

Лех (Польша) – Пелистер (Македония) – 4:0, 3:0

Младость (Черногория) – Гандзасар (Армения) – 1:0, 3:0

Видеотон (Венгрия) – Бальзан (Мальта) – 2:0, 3:3

Сент-Джозеф (Гибралтар) - АЕЛ Лимассол (Кипр) – 0:4, 0:6

Скендербеу (Албания) – Сан-Жулиа (Андорра) – 1:0, 5:0

Хеугессун (Норвегия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 7:0, 0:0

Стьярнан (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1, 0:1

Норрчепинг (Швеция) – Приштина (Косово) – 5:0, 1:0

Клаксвик (Фареры) - АИК (Швеция) – 0:0, 0:5

Сент-Джонстон (Шотландия) – Тракай (Литва) – 1:2, 0:1

Рейнджерс (Шотландия) – Нидеркорн (Люксембург) – 1:0, 0:2

Второй квалификационный раунд (13 июля – 20 июля)

Бейтар Иерусалим (Израиль) – Ботев (Болгария) – 1:1, 0:4

Железничар (Босния) – АИК (Швеция) – 0:0, 0:2

Хеугесунд (Норвегия) – Лех (Польша) – 3:2, 0:2

Аполлон (Кипр) – Заря Б (Молдова) – 3:0, 2:1

Корк Сити (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1, 0:1

Брондбю (Дания) – ВПС (Финляндия) – 2:0, 1:2

Работнички (Македония) – Динамо Минск (Беларусь) – 1:1, 0:3

Кайрат (Казахстан) – Скендербеу (Албания) – 1:1, 0:2

Норрчепинг (Швеция) – Тракай (Литва) – 2:1, 1:2, пен 3:5

Слован (Словакия) – Люнгбю (Дания) – 0:1, 1:2

Панионис (Греция) – Горица (Словения) – 2:0, 3:2

Хайдук (Хорватия) – Левски (Болгария) – 1:0, 2:1

Шемрок Роверс (Ирландия) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:3, 0:2

Астра (Румыния) – Зиря (Азербайджан) – 3:1, 0:0

Нымме Калью (Эстония) – Видеотон (Венгрия) – 0:3, 1:1

Маккаби Т-А (Израиль) – КР Рейкьявик (Исландия) – 3:1, 2:0

Альтах (Австрия) – Динамо Брест (Беларусь) – 1:1, 3:0

Абердин (Шотландия) – Широки Брег (Босния) – 1:1, 2:0

Валетта (Мальта) – Утрехт (Голландия) – 0:0, 1:3

Остерсунд (Швеция) – Галатасарай (Турция) – 2:0, 1:1

Ференцварош (Венгрия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:4, 1:3

Ружомберок (Словакия) – Бранн (Норвегия) – 0:1, 2:0

Интер Баку (Азербайджан) – Фола (Люксембург) – 1:0, 1:4

Штурм Грац (Австрия) – Младость Подгорица (Черногория) – 0:1, 3:0

Лиепая (Латвия) – Судува (Литва) – 0:2, 1:0

Вадуц (Лихтенштейн) – Одд (Норвегия) – 0:1, 0:1

Шкендия (Македония) – ХИК (Финляндия) – 3:1, 1:1

Габала (Азербайджан) – Ягеллония (Польша) – 1:1, 2:0

Валур Рейкьявик (Исландия) – Домжале (Словения) – 1:2, 2:3

Тренчин (Словакия) – Бней Иуда (Т-А, Израиль) – 1:1, 0:2

Прогресс Нидеркорн (Люксембург) – АЕЛ Лимассол (Кипр) – 0:1, 1:2

Иртыш (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1, 0:2

Осиек (Хорватия) – Люцерн (Швейцария) – 2:0, 1:2

Третий квалификационный раунд (27 июля – 3 августа)

"Олимпик" (Украина) – "ПАОК" (Греция) - 1:1, 0:2

"Астра" (Румыния) – "Александрия" (Украина) – 0:0, 0:1



ПСВ (Нидерланды) – "Осиек" (Хорватия) – 0:1, 0:1

"Тракай" (Литва) – "Шкендия" (Македония) – 2:1, 0:3

"Краснодар" (Россия) – "Люнгбю" (Дания) – 2:1, 3:1

"Штурм" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция) – 1:2, 1:1

"Панатинаикос" (Греция) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0, 2:1

"Млада Болеслав" (Чехия) – "Скендербеу" (Албания) – 2:1, 1:2, пен 2:4

"Аустрия" (Австрия) – АЕЛ (Кипр) – 0:0, 2:1

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Одд" (Норвегия) – 2:1, 0:0

"Динамо" (Бухарест, Румыния) – "Атлетик" (Испания) – 1:1, 0:3

"Арка" (Польша) – "Миттьюлланн" (Дания) – 3:2, 1:2

"Эстерсунд" (Швеция) – "Фола" (Люксембург) – 1:0, 2:1

"Бордо" (Франция) – "Видеотон" (Венгрия) – 2:1, 0:1

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Паниониос" (Греция) – 1:0, 1:0

"Утрехт" (Голландия) – "Лех" (Польша) – 0:0, 2:2

"Университатя" (Румыния) – "Милан" (Италия) – 0:1, 0:2

"Брондбю" (Дания) – "Хайдук" (Хорватия) – 0:0, 0:2

"Гент" (Бельгия) – "Альтах" (Австрия) – 1:1, 1:3

"Эвертон" (Англия) – "Ружомберок" (Словакия) – 1:0, 1:0

"Абердин" (Шотландия) – "Аполлон" (Кипр) – 2:1, 0:2

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Спарта" (Чехия) – 2:0, 1:0

"Ботев" (Болгария) – "Маритиму" (Португалия) – 0:0, 0:2

"Бней-Иегуда" (Израиль) - "Зенит" (Россия) – 0:2, 1:0

"Марсель" (Франция) – "Остенде" (Бельгия) – 4:2, 0:0

"Фрайбург" (Германия) – "Домжале" (Словения) – 1:0, 0:2

АЕК (Кипр) – "Динамо" (Минск, Белоруссия) – 2:0, 1:1

АИК (Швеция) – "Брага" (Португалия) – 1:1, 1:2

"Судува" (Литва) – "Сьон" (Швейцария) – 3:0, 1:1

Раунд плей-офф (17 августа – 24 августа)

"Милан" (Италия) – "Шкендия" (Македония) – 6:0, 1:0

"Панатинаикос" (Греция) – "Атлетик" (Испания) – 2:3, 0:1

"Осиек" (Хорватия) – "Аустрия" (Австрия) – 1:2, 1:0

"Аполлон" (Кипр) – "Митьюлланд" (Дания) – 3:2, 1:1

"Краснодар" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:2, 1:2

"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Брага" (Португалия) – 1:2, 2:3

"Брюгге" (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) – 0:0, 0:3

"Эвертон" (Англия) – "Хайдук" (Хорватия) – 2:0, 1:1

"Маритиму" (Португалия) – "Динамо" Киев (Украина) – 0:0, 1:3

"Вииторул" (Румыния) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:3, 0:4

"Вардар" (Македония) – "Фенербахче" (Турция) – 2:0, 2:1

"Домжале" (Словения) – "Марсель" (Франция) – 1:1, 0:3

"Аякс" (Голландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 0:1, 0:3

"Партизан" (Сербия) – "Видеотон" (Венгрия) – 0:0, 4:0

"Альтах" (Австрия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 0:1, 2:2

"Утрехт" (Голландия) – "Зенит" (Россия) – 1:0, 0:2 ДВ

БАТЭ (Беларусь) – "Александрия" (Украина) – 1:1, 2:1

"Легия" (Польша) – "Шериф" (Молдова) – 1:1, 0:0

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Скендербеу" (Албания) – 1:1, 0:0

"Виктория" (Чехия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 3:1, 0:0

"Лудогорец" (Болгария) – "Судува" (Литва) – 2:0, 0:0

ПАОК (Греция) – "Эстерсунд" (Швеция) – 3:1, 0:2

ОСНОВНАЯ СЕТКА

Групповой этап (14 сентября – 7 декабря)

Жеребьевка 25 августа

1/16 финала (15 февраля – 22 февраля)

Жеребьевка 11 декабря

1/8 финала (8 марта – 15 марта)

Жеребьевка 24 февраля

1/4 финала (5 апреля – 12 апреля)

Жеребьевка 16 марта

1/2 финала (26 апреля – 3 мая)

Жеребьевка 13 апреля

Финал (16 мая)

Лион, стадион "Парк Олимпик Лионне"