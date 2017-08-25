Лига Европы-2017/18: расписание и результаты всех матчей
Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе
29 июня стартовал новый розыгрыш второго по значимости клубного турнира Старого Света – Лига Европы. Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.
Обладатель титула прошлого сезона английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший в финале "Аякс", (Видео) получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
От Украины в турнире примут участие три команды – луганская "Заря" начнет борьбу с группового этапа, "Александрия" и "Олимпик" стартуют с третьего раунда квалификации.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Первый квалификационный раунд (29 июня – 6 июля)
Маккаби (Т-А, Израиль) – Тирана (Албания) – 2:0, 3:0
Кайрат (Казахстан) – Атлантас (Литва) – 6:0, 2:1
Бейтар Иерусалим (Израиль) – Вашаш (Венгрия) – 4:3, 3:0
Широки Брег (Босния) - Ордабасы (Казахстан) – 2:0, 0:0
Црвена Звезда (Сербия) – Флориана (Мальта) – 3:0, 3:3
Валетта (Мальта) – Фольгоре (Сан-Марино) – 2:0, 1:0
Вентспилс (Латвия) – Валур Рейкьявик (Исландия) – 0:0, 0:1
ОДД (Норвегия) – Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) – 3:0, 2:0
Шахтер (Беларусь) – Судува (Литва) – 0:0, 1:2
Младость (Сербия) – Интер (Азербайджан) – 0:3, 0:2
Чихура (Грузия) – Альтах (Австрия) – 0:1, 1:1
Фола (Люксембург) – Милсами (Молдова) – 2:1, 1:1
Партизани (Албания) – Ботев (Болгария) – 1:3, 0:1
Санта-Колома (Андорра) – Осиек (Хорватия) – 0:2, 0:4
Заря Б (Молдова) – Сараево (Босния) – 2:1, 1:2 (пен. 6:5)
Бала Таун (Уэльс) – Вадуц (Лихтенштейн) – 1:2, 0:3
ВПС (Финляндия) – Олимпия (Словения) – 1:0, 1:0
Коннас-Ки (Уэльс) – ХИК (Финляндия) – 1:0, 0:3
КР Рейкьявик (Исландия) - Сейняйоки (Финляндия) – 0:0, 2:0
Ширак (Армения) – Горица (Словения) – 0:2, 2:2
Зиря (Азербайджан) – Дифферандж (Люксембург) – 2:0, 2:1
Войводина (Сербия) – Ружомберок (Словакия) – 2:1, 0:2
Слован (Словакия) – Пюник (Армения) – 4:1, 5:0
Тре Пенне (Сан-Марино) - Работнички (Македония) – 0:1, 0:6
Домжале (Словения) – Флора (Эстония) – 2:0, 3:2
Крузейдерс (Северная Ирландия) – Лиепая (Латвия) – 3:1, 0:2
Нымме Калью (Эстония) – Торсхавн (Фареры) – 2:1, 2:1
Левадия (Эстония) – Корк Сити (Ирландия) – 0:2, 2:4
Шкендия (Македония) – Дачия (Молдова) – 3:0, 4:0
Левски (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 3:1, 0:0
Иртыш (Казахстан) – Дунав (Болгария) – 1:0, 2:0
Динамо Батуми (Грузия) – Ягеллония (Польша) – 0:1, 0:4
Железничар (Босния) – Зета (Черногория) – 1:0, 2:2
АЕК Ларнака (Кипр) – Линкольн (Гибралтар) – 5:0, 1:1
Мидтьюлланд (Дания) – Дерри Сити (Ирландия) – 6:1, 4:1
Динамо Минск (Беларусь) – Рунавуйк (Фареры) – 2:1, 2:0
Ференцварош (Венгрия) – Еглава (Латвия) – 2:0, 1:0
Люнгбю (Дания) – Бангор Сити (Уэльс) – 1:0, 3:0
Тренчин (Словакия) – Торпедо (Грузия) – 5:1, 3:0
Лех (Польша) – Пелистер (Македония) – 4:0, 3:0
Младость (Черногория) – Гандзасар (Армения) – 1:0, 3:0
Видеотон (Венгрия) – Бальзан (Мальта) – 2:0, 3:3
Сент-Джозеф (Гибралтар) - АЕЛ Лимассол (Кипр) – 0:4, 0:6
Скендербеу (Албания) – Сан-Жулиа (Андорра) – 1:0, 5:0
Хеугессун (Норвегия) – Колрейн (Северная Ирландия) – 7:0, 0:0
Стьярнан (Исландия) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 0:1, 0:1
Норрчепинг (Швеция) – Приштина (Косово) – 5:0, 1:0
Клаксвик (Фареры) - АИК (Швеция) – 0:0, 0:5
Сент-Джонстон (Шотландия) – Тракай (Литва) – 1:2, 0:1
Рейнджерс (Шотландия) – Нидеркорн (Люксембург) – 1:0, 0:2
Второй квалификационный раунд (13 июля – 20 июля)
Бейтар Иерусалим (Израиль) – Ботев (Болгария) – 1:1, 0:4
Железничар (Босния) – АИК (Швеция) – 0:0, 0:2
Хеугесунд (Норвегия) – Лех (Польша) – 3:2, 0:2
Аполлон (Кипр) – Заря Б (Молдова) – 3:0, 2:1
Корк Сити (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1, 0:1
Брондбю (Дания) – ВПС (Финляндия) – 2:0, 1:2
Работнички (Македония) – Динамо Минск (Беларусь) – 1:1, 0:3
Кайрат (Казахстан) – Скендербеу (Албания) – 1:1, 0:2
Норрчепинг (Швеция) – Тракай (Литва) – 2:1, 1:2, пен 3:5
Слован (Словакия) – Люнгбю (Дания) – 0:1, 1:2
Панионис (Греция) – Горица (Словения) – 2:0, 3:2
Хайдук (Хорватия) – Левски (Болгария) – 1:0, 2:1
Шемрок Роверс (Ирландия) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:3, 0:2
Астра (Румыния) – Зиря (Азербайджан) – 3:1, 0:0
Нымме Калью (Эстония) – Видеотон (Венгрия) – 0:3, 1:1
Маккаби Т-А (Израиль) – КР Рейкьявик (Исландия) – 3:1, 2:0
Альтах (Австрия) – Динамо Брест (Беларусь) – 1:1, 3:0
Абердин (Шотландия) – Широки Брег (Босния) – 1:1, 2:0
Валетта (Мальта) – Утрехт (Голландия) – 0:0, 1:3
Остерсунд (Швеция) – Галатасарай (Турция) – 2:0, 1:1
Ференцварош (Венгрия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:4, 1:3
Ружомберок (Словакия) – Бранн (Норвегия) – 0:1, 2:0
Интер Баку (Азербайджан) – Фола (Люксембург) – 1:0, 1:4
Штурм Грац (Австрия) – Младость Подгорица (Черногория) – 0:1, 3:0
Лиепая (Латвия) – Судува (Литва) – 0:2, 1:0
Вадуц (Лихтенштейн) – Одд (Норвегия) – 0:1, 0:1
Шкендия (Македония) – ХИК (Финляндия) – 3:1, 1:1
Габала (Азербайджан) – Ягеллония (Польша) – 1:1, 2:0
Валур Рейкьявик (Исландия) – Домжале (Словения) – 1:2, 2:3
Тренчин (Словакия) – Бней Иуда (Т-А, Израиль) – 1:1, 0:2
Прогресс Нидеркорн (Люксембург) – АЕЛ Лимассол (Кипр) – 0:1, 1:2
Иртыш (Казахстан) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1, 0:2
Осиек (Хорватия) – Люцерн (Швейцария) – 2:0, 1:2
Третий квалификационный раунд (27 июля – 3 августа)
"Олимпик" (Украина) – "ПАОК" (Греция) - 1:1, 0:2
"Астра" (Румыния) – "Александрия" (Украина) – 0:0, 0:1
ПСВ (Нидерланды) – "Осиек" (Хорватия) – 0:1, 0:1
"Тракай" (Литва) – "Шкендия" (Македония) – 2:1, 0:3
"Краснодар" (Россия) – "Люнгбю" (Дания) – 2:1, 3:1
"Штурм" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция) – 1:2, 1:1
"Панатинаикос" (Греция) – "Габала" (Азербайджан) – 1:0, 2:1
"Млада Болеслав" (Чехия) – "Скендербеу" (Албания) – 2:1, 1:2, пен 2:4
"Аустрия" (Австрия) – АЕЛ (Кипр) – 0:0, 2:1
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Одд" (Норвегия) – 2:1, 0:0
"Динамо" (Бухарест, Румыния) – "Атлетик" (Испания) – 1:1, 0:3
"Арка" (Польша) – "Миттьюлланн" (Дания) – 3:2, 1:2
"Эстерсунд" (Швеция) – "Фола" (Люксембург) – 1:0, 2:1
"Бордо" (Франция) – "Видеотон" (Венгрия) – 2:1, 0:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Паниониос" (Греция) – 1:0, 1:0
"Утрехт" (Голландия) – "Лех" (Польша) – 0:0, 2:2
"Университатя" (Румыния) – "Милан" (Италия) – 0:1, 0:2
"Брондбю" (Дания) – "Хайдук" (Хорватия) – 0:0, 0:2
"Гент" (Бельгия) – "Альтах" (Австрия) – 1:1, 1:3
"Эвертон" (Англия) – "Ружомберок" (Словакия) – 1:0, 1:0
"Абердин" (Шотландия) – "Аполлон" (Кипр) – 2:1, 0:2
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Спарта" (Чехия) – 2:0, 1:0
"Ботев" (Болгария) – "Маритиму" (Португалия) – 0:0, 0:2
"Бней-Иегуда" (Израиль) - "Зенит" (Россия) – 0:2, 1:0
"Марсель" (Франция) – "Остенде" (Бельгия) – 4:2, 0:0
"Фрайбург" (Германия) – "Домжале" (Словения) – 1:0, 0:2
АЕК (Кипр) – "Динамо" (Минск, Белоруссия) – 2:0, 1:1
АИК (Швеция) – "Брага" (Португалия) – 1:1, 1:2
"Судува" (Литва) – "Сьон" (Швейцария) – 3:0, 1:1
Раунд плей-офф (17 августа – 24 августа)
"Милан" (Италия) – "Шкендия" (Македония) – 6:0, 1:0
"Панатинаикос" (Греция) – "Атлетик" (Испания) – 2:3, 0:1
"Осиек" (Хорватия) – "Аустрия" (Австрия) – 1:2, 1:0
"Аполлон" (Кипр) – "Митьюлланд" (Дания) – 3:2, 1:1
"Краснодар" (Россия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:2, 1:2
"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Брага" (Португалия) – 1:2, 2:3
"Брюгге" (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) – 0:0, 0:3
"Эвертон" (Англия) – "Хайдук" (Хорватия) – 2:0, 1:1
"Маритиму" (Португалия) – "Динамо" Киев (Украина) – 0:0, 1:3
"Вииторул" (Румыния) – "Зальцбург" (Австрия) – 1:3, 0:4
"Вардар" (Македония) – "Фенербахче" (Турция) – 2:0, 2:1
"Домжале" (Словения) – "Марсель" (Франция) – 1:1, 0:3
"Аякс" (Голландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 0:1, 0:3
"Партизан" (Сербия) – "Видеотон" (Венгрия) – 0:0, 4:0
"Альтах" (Австрия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – 0:1, 2:2
"Утрехт" (Голландия) – "Зенит" (Россия) – 1:0, 0:2 ДВ
БАТЭ (Беларусь) – "Александрия" (Украина) – 1:1, 2:1
"Легия" (Польша) – "Шериф" (Молдова) – 1:1, 0:0
"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Скендербеу" (Албания) – 1:1, 0:0
"Виктория" (Чехия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 3:1, 0:0
"Лудогорец" (Болгария) – "Судува" (Литва) – 2:0, 0:0
ПАОК (Греция) – "Эстерсунд" (Швеция) – 3:1, 0:2
ОСНОВНАЯ СЕТКА
Групповой этап (14 сентября – 7 декабря)
Жеребьевка 25 августа
1/16 финала (15 февраля – 22 февраля)
Жеребьевка 11 декабря
1/8 финала (8 марта – 15 марта)
Жеребьевка 24 февраля
1/4 финала (5 апреля – 12 апреля)
Жеребьевка 16 марта
1/2 финала (26 апреля – 3 мая)
Жеребьевка 13 апреля
Финал (16 мая)
Лион, стадион "Парк Олимпик Лионне"
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