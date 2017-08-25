Лике Мартенс – красотка, ставшая лучшей футболисткой Европы
Полузащитник сборной Голландии получила награду лучшей футболистке года по версии УЕФА
Вингер сборной Голландии Лике Мартенс вчера в Монако получила награду лучшей футболистке года в Европе.
Этим летом 24-летняя футболистка "Барселоны" помогла свой сборной выиграть домашний Евро-2017 среди женщин и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, еще будучи футболисткой "Русенгорда".
Мартенс родилась в Ньив-Бергене на юге Голландии. Ее клубная карьера началась в "Херенвеене". Затем она выступала за "Венло", "Стандард", "Дуйсбург", "Гетеборг" и "Русенгорд". В этом году, перед началом женского Евро-2017, Мартенс перешла в "Барселону", перед этим забив восемь голов в 11 матчах чемпионата Швеции.
В 2011 году Мартенс дебютировала за сборную Голландии. В 80 матчах за свою страну она забила 33 мяча. В 2015 году Мартенс играла на чемпионате мира в Канаде, где забила первый в истории гол голландок в финальной стадии турнира. Сборная Голландии на том турнире дошла до 1/8 финала. В августе этого года Мартенс отличилась в победном финале Евро-2017 со сборной Дании – 4:2.
В Instagram у футболистки 265 тысяч подписчиков.
Напомним, что лучшим футболистом года признали Криштиану Роналду.
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