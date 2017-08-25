Лике Мартенс – красотка, ставшая лучшей футболисткой Европы

Сегодня, 11:07

Полузащитник сборной Голландии получила награду лучшей футболистке года по версии УЕФА

Лике Мартенс. Фото Instagram
Лике Мартенс. Фото Instagram

Вингер сборной Голландии Лике Мартенс вчера в Монако получила награду лучшей футболистке года в Европе.

Этим летом 24-летняя футболистка "Барселоны" помогла свой сборной выиграть домашний Евро-2017 среди женщин и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, еще будучи футболисткой "Русенгорда".

Мартенс родилась в Ньив-Бергене на юге Голландии. Ее клубная карьера началась в "Херенвеене". Затем она выступала за "Венло", "Стандард", "Дуйсбург", "Гетеборг" и "Русенгорд". В этом году, перед началом женского Евро-2017, Мартенс перешла в "Барселону", перед этим забив восемь голов в 11 матчах чемпионата Швеции.

В 2011 году Мартенс дебютировала за сборную Голландии. В 80 матчах за свою страну она забила 33 мяча. В 2015 году Мартенс играла на чемпионате мира в Канаде, где забила первый в истории гол голландок в финальной стадии турнира. Сборная Голландии на том турнире дошла до 1/8 финала. В августе этого года Мартенс отличилась в победном финале Евро-2017 со сборной Дании – 4:2.

В Instagram у футболистки 265 тысяч подписчиков.


0008_72

0009_71

0010_72

0011_58

0012_58

0013_68

0014_41

0015_39

0016_30

0017_29

0018_25

0019_23

Напомним, что лучшим футболистом года признали Криштиану Роналду.
спортсменка, футболистка, WAGs, Лике Мартенс

Вы сейчас просматриваете новость "Лике Мартенс – красотка, ставшая лучшей футболисткой Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Алана Бланшар. Фото Instagram

Бикини-модель и серфингистка Алана Бланшар сфотографировалась на седьмом месяце беременности

23 Августа, 12:25

Девушка не дождется, когда ребенок окажется у нее на руках

Другие

Холли-Дейзи Коффи. Фото Instagram

Сексуальная серфингистка не удержала пышную грудь в купальнике

21 Августа, 20:03

Девушка не стесняется выкладывать в сеть пикантные снимки

Другие

Элли-Джин Коффи со своей младшей сестрой Бони-Лу. Фото Instagram

Сексапильная серфингистка из Австралии показала своих очаровательных сестер

18 Августа, 12:06

Сестры очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини

Футбол

Инна Морозюк. Фото Instagram

Жена Морозюка в крохотном купальнике облюбовала яхту

17 Августа, 16:02

Девушка любит хвастаться своим телом в соцсетях

Мотор

Даника Патрик. Фото Instagram

Самая известная девушка-гонщик Даника Патрик похвасталась стойкой на руках в купальнике

16 Августа, 22:49

Гонщица в очередной раз продемонстрировала гибкость своего тела

Футбол

Мария Гладкая. Фото Instagram

Жена футболиста Гладкого "разорвала Instagram" утонченной фигурой на пляже

15 Августа, 19:30

Маша Гладкая восхитила своих подписчиков в соцсетях фигурой во время отдыха

Футбол

Ирина Морозюк. Фото Instagram

"Красотка": жена футболиста "Динамо" прошлась по Майдану в ультракоротких шортах

14 Августа, 15:14

Ирина Морозюк рассказала, что прошла пешком "километров 50"

Другие

Елена Кравацкая. Фото Instagram

Елена Кравацкая полчаса не могла правильно надеть купальник

14 Августа, 14:19

Украинская фехтовальщица отдыхает на пляже под Одессой

Баскетбол

Наталья Скорбатюк. Фото Instagram

"Шикарная" баскетболистка Наталья Скорбатюк показала фото с отдыха

13 Августа, 15:38

Спортсменка в синем бикини отдыхает на берегу моря

Футбол

Мария Гладкая. Фото Instagram

"Спортсменка и красавица": жена футболиста Гладкого восхитила идеальной фигурой

12 Августа, 12:52

Мария Гладкая показала, как занимается в фитнес-центре

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования