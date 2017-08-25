Лике Мартенс – красотка, ставшая лучшей футболисткой Европы

Вингер сборной Голландии Лике Мартенс вчера в Монако получила награду лучшей футболистке года в Европе.

Этим летом 24-летняя футболистка "Барселоны" помогла свой сборной выиграть домашний Евро-2017 среди женщин и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, еще будучи футболисткой "Русенгорда".

Мартенс родилась в Ньив-Бергене на юге Голландии. Ее клубная карьера началась в "Херенвеене". Затем она выступала за "Венло", "Стандард", "Дуйсбург", "Гетеборг" и "Русенгорд". В этом году, перед началом женского Евро-2017, Мартенс перешла в "Барселону", перед этим забив восемь голов в 11 матчах чемпионата Швеции.

В 2011 году Мартенс дебютировала за сборную Голландии. В 80 матчах за свою страну она забила 33 мяча. В 2015 году Мартенс играла на чемпионате мира в Канаде, где забила первый в истории гол голландок в финальной стадии турнира. Сборная Голландии на том турнире дошла до 1/8 финала. В августе этого года Мартенс отличилась в победном финале Евро-2017 со сборной Дании – 4:2.

В Instagram у футболистки 265 тысяч подписчиков.

Публикация от Lieke Martens (@liekss) Май 30 2017 в 9:43 PDT

Публикация от Lieke Martens (@liekss) Сен 14 2016 в 10:23 PDT





Напомним, что лучшим футболистом года признали Криштиану Роналду.