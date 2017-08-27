"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии
В ворота "канониров" влетело четыре мяча
В поединке третьего тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Арсенал".
Счет мерсисайдцы открыли на 17-й минуте, после навеса Фирминьо головой пробил в дальний угол. А на 40-й минуте Мане удвоил преимущество хозяев обводящим ударом.
Третий мяч в ворота "канониров" влетел на 57-й минуте, Салах реализовал выход один на один с Чехом. Ну и точку в матче на 77-й минуте поставил Старридж, головой вколотивший мяч в сетку.
Победа "Ливерпуля" – 4:0.
"Арсенал" в трех матчах потерпел два поражения и находится рядом с зоной вылета. у "Ливерпуля" семь очков и команда на втором месте.
Напомним, что ранее наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявлял, что команда у него неуправляемая.
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