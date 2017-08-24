Лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов признали Криштиану Роналду

Сегодня, 20:12

Приз лучшему игроку Европы в женском футболе получила 24-летняя Лиеке Мартенс

Криштиану Роналду получил две награды - лучшему нападающему и лучшему игроку. Фото Twitter
Криштиану Роналду получил две награды - лучшему нападающему и лучшему игроку. Фото Twitter

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом минувшего европейского сезона. Награда была вручена форварду "Реала" на специальной церемонии в Монако.

Помимо Роналду на это звание претендовали вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и форвард "Барселоны" Лионель Месси. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире португалец провел 13 матчей, забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.

Приз лучшему игроку Европы в женском футболе получила 24-летняя Лиеке Мартенс. Полузащитник сборной Голландии летом перешла в "Барселону".

Напомним, что ранее в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины – "Шахтер" – в соперники получил "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд".
Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Лиеке Мартенс

Вы сейчас просматриваете новость "Лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов признали Криштиану Роналду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования