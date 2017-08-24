Лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов признали Криштиану Роналду

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом минувшего европейского сезона. Награда была вручена форварду "Реала" на специальной церемонии в Монако.

Помимо Роналду на это звание претендовали вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и форвард "Барселоны" Лионель Месси. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире португалец провел 13 матчей, забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.

Приз лучшему игроку Европы в женском футболе получила 24-летняя Лиеке Мартенс. Полузащитник сборной Голландии летом перешла в "Барселону".

Напомним, что ранее в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины – "Шахтер" – в соперники получил "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд".