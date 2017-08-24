Лучшим игроком прошлой Лиги чемпионов признали Криштиану Роналду
Приз лучшему игроку Европы в женском футболе получила 24-летняя Лиеке Мартенс
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом минувшего европейского сезона. Награда была вручена форварду "Реала" на специальной церемонии в Монако.
Помимо Роналду на это звание претендовали вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и форвард "Барселоны" Лионель Месси. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире португалец провел 13 матчей, забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.
Приз лучшему игроку Европы в женском футболе получила 24-летняя Лиеке Мартенс. Полузащитник сборной Голландии летом перешла в "Барселону".
Congratulations @Cristiano Ronaldo, UEFA Men's Player of the Year 2016/17! #TheUEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/c5hp96ZgBy— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 24 серпня 2017 р.
Напомним, что ранее в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины – "Шахтер" – в соперники получил "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд".
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