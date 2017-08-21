"Манчестер Сити" продал Самира Насри в Турцию

Вчера, 18:02

Французский футболист будет зарабатывать 70 тысяч фунтов в неделю

Самир Насри перешел в &quot;Антальяспор&quot;. Фото ФК &quot;Манчестер Сити&quot;
Самир Насри перешел в "Антальяспор". Фото ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

Французский футболист выступал за "горожан" с 2011 года, когда покинул "Арсенал". Всего он провел за команду 176 матчей и забил 27 голов.

Насри помог "горожанам" выиграть два чемпионских титула, завоевать два Кубка лиги и один Кубок Англии.

По данным СМИ, турецкий клуб предложил 30-летнему игроку двухлетний контракт с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что французский футболист может продолжить карьеру в Китае. В январе стало известно, что Нарси может получить длительную дисквалификацию за употребление допинга.
футбол, Манчестер Сити, чемпионат Турции, Самир Насри, Антальяспор

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Источник:

Livesport.ru

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