"Манчестер Сити" продал Самира Насри в Турцию

Французский футболист будет зарабатывать 70 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

Французский футболист выступал за "горожан" с 2011 года, когда покинул "Арсенал". Всего он провел за команду 176 матчей и забил 27 голов.

Насри помог "горожанам" выиграть два чемпионских титула, завоевать два Кубка лиги и один Кубок Англии.

По данным СМИ, турецкий клуб предложил 30-летнему игроку двухлетний контракт с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что французский футболист может продолжить карьеру в Китае. В январе стало известно, что Нарси может получить длительную дисквалификацию за употребление допинга.