"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Ибрагимовича

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении в команду шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

35-летний форвард подписал с клубом годичный контракт и будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Уэйну Руни, ушедшему летом в "Эвертон".

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за "красных дьяволов" 46 матчей и забил 28 голов, прежде чем получил серьезную травму колена в поединке 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

Ожидалось, что Златан не сможет выйти на поле до конца 2017 года, однако его восстановление идет ускоренными темпами.

Швед имел предложение из MLS, но отказался от рекордной зарплаты ради возвращения в "МЮ".

Ранее наставник команды Жозе Моуринью заявил, что не покупал бы у "Эвертона" Ромелу Лукаку, если бы Ибрагимович не был травмирован.

Отметим, что Лукаку, за которого "МЮ" заплатил 75 миллионов фунтов, в двух стартовых матчах чемпионата Англии отличился тремя голами, а также забил "Реалу" в матче за Суперкубок УЕФА.