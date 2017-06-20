Марадона назвал игрока "Ювентуса" Дани Алвеса придурком
Футболист поставил под сомнение справедливость победы сборной Аргентины на ЧМ-1986
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал защитника "Ювентуса" Дани Алвеса.
"Дани Алвес – настоящий бездельник и полный придурок. Он из тех игроков, которые касаются мяча в три раза меньше, чем совершают фолов. Алвес вообще играет на той позиции, где в футбол играть нельзя", – заявил Марадона.
Напомним, что ранее Алвес поставил под сомнение справедливость победы сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года, когда Марадона забил гол рукой.
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