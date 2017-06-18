"Мариуполь" определился с новым логотипом

Вчера, 11:41

Клуб из Мариуполя в межсезонье сменил название и эмблему

Фото ФК &quot;Мариуполь&quot;
Фото ФК "Мариуполь"

ФК "Мариуполь" обрел свое новое лицо – официальный логотип. На сайте клуба завершилось голосование, посвященное выбору новой эмблемы для футбольного флагмана Приазовья.

"В выбранном логотипе удачно сочетаются все необходимые элементы нашего города, региона и, конечно же, приазовской футбольной команды. Во-первых, это цвета – синий и оранжевый. Мариуполь – это столица Приазовья и город, где оранжевый цвет ласкового южного солнца встречается с насыщенно синим цветом теплых глубин Азовского моря. К тому же сине-оранжевые цвета давно признаны клубными цветами фанатами нашей команды.

Во-вторых, неформальным символом мариупольской команды считается приазовская Чайка, которая изображена в верхней части эмблемы. Официальный символ Мариуполя (стилизованный якорь) изображен во второй части лого. Наконец, органично в канву нового лого вписан и год основания городской футбольной команды (1960)", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, по итогам сезона "Мариуполь" выиграл Первую лигу и вышел в Премьер-лигу.

_a_
футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь

Вы сейчас просматриваете новость ""Мариуполь" определился с новым логотипом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Глава ФФУ передал мячи украинским военным. Фото Facebook

Павелко: "Лично поеду в автобусах клубов, которые ставят под сомнение, что Мариуполь - это Украина"

14 Июня, 11:36

Глава ФФУ призывает не бояться ехать в Мариуполь на матчи чемпионата Украины

Новости

Стадион в Мариуполе

"Динамо" и "Карпаты" отказываются играть в Мариуполе

3 Июня, 10:02

Клубы считают, что нет гарантий безопасности для всех участников матчей

Футбол

Фото ФК "Волынь"

Худшая команда прошлого чемпионата "Волынь" может сохранить место в Премьер-лиге

Вчера, 09:31

Луцкий клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу, но есть шанс, что они займут чье-то место в элите

Футбол

Факундо Феррейра присоединился к "Шахтеру"

17 Июня, 16:16

"Горняки" провели полуторачасовую тренировку в Киеве

Футбол

Андрей Павелко. Фото ФФУ

Президентом ФФУ переизбран Андрей Павелко

16 Июня, 13:52

Павелко будет руководить украинским футболом еще пять лет

Новости

Снова вместе. Фред вернулся в состав "горняков" спустя полгода. Фото ФК "Шахтер"

Украинские команды выходят из отпуска перед стартом Премьер-лиги

16 Июня, 10:29

Первым отпуск отгулял "Шахтер", последней вернется "Ворскла"

Футбол

У абонементов на матчи "Шахтера" в Харькове будет угольный дизайн

15 Июня, 21:07

Всего выпущено пять видов абонементов на следующий сезон

Футбол

Андрей Павелко. Фото ФФУ

Андрей Павелко: "Призываю клубы приехать на матчи в Мариуполь"

15 Июня, 20:11

Глава ФФУ рассказал, почему важно играть чемпионат Украины в Мариуполе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования