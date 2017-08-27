"Мариуполь" сыграл вничью с ветеранами сборной Украины
Команды сыграли товарищеский матч вместо поединка Премьер-лиги
Сегодня должен был состояться поединок седьмого тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо". Однако киевляне не приехали на матч.
"Динамо" заменила сборная Украины среди ветеранов, которая сыграла с "Мариуполем" товарищеский матч. Поединок завершился вничью.
"Мариуполь" – сборная Украины (ветераны) – 2:2
Голы: Авагимян, 8, Борячук, 16 – Косырин, 20, Шелаев, 25
"Мариуполь": Гальчук, Тищенко, Насонов, Эрикс, Коробенко, Танковский, Рудыка, Авагимян, Борячук, Чурко, Меркушов
На замену выходили: Левченко, Горбунов, Белый, Проданов, Волк, Яворский, Савин
Гл.тренер — Александр Севидов
Сборная Украины (ветераны): Шуховцев, Шевчук, Езерский, Свидерский, Березовчук, Красноперов, Цихмейструк, Ващук, Шелаев, Назаренко, Косырин
На замену выходили: Сирота, Оксимец, Билозор, Самойлов, Донец, Полтавец, Собуцкий, Маркевич
Ст.тренер — Анатолий Демьяненко
Напомним, что глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что "Динамо" будет засчитано техническое поражение.
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