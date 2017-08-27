"Мариуполь" сыграл вничью с ветеранами сборной Украины

Сегодня должен был состояться поединок седьмого тура чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо". Однако киевляне не приехали на матч.

"Динамо" заменила сборная Украины среди ветеранов, которая сыграла с "Мариуполем" товарищеский матч. Поединок завершился вничью.

"Мариуполь" – сборная Украины (ветераны) – 2:2

Голы: Авагимян, 8, Борячук, 16 – Косырин, 20, Шелаев, 25

"Мариуполь": Гальчук, Тищенко, Насонов, Эрикс, Коробенко, Танковский, Рудыка, Авагимян, Борячук, Чурко, Меркушов

На замену выходили: Левченко, Горбунов, Белый, Проданов, Волк, Яворский, Савин

Гл.тренер — Александр Севидов

Сборная Украины (ветераны): Шуховцев, Шевчук, Езерский, Свидерский, Березовчук, Красноперов, Цихмейструк, Ващук, Шелаев, Назаренко, Косырин

На замену выходили: Сирота, Оксимец, Билозор, Самойлов, Донец, Полтавец, Собуцкий, Маркевич

Ст.тренер — Анатолий Демьяненко

Напомним, что глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что "Динамо" будет засчитано техническое поражение.