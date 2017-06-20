Марлос: "Когда "Шахтер" находится в оптимальной форме, в Украине эту команду невозможно победить"

В эксклюзивном интервью shakhtar.com полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос подвел итоги минувшего сезона.

– Марлос, болельщики признали тебя лучшим игроком "горняков" в сезоне – 2016/17. Что для тебя значит данная победа?

– Безусловно, это радует и мотивирует работать еще усерднее. Приятно, что болельщики "Шахтера" выбрали именно меня. Все голы и победы мы в первую очередь посвящаем нашим фанам.

– Три ключевых матча прошлого сезона, на твой взгляд?

– Первый – выездной поединок с "Янг Бойз", когда мы уступили и не вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Думаю, после той неудачи команда сплотилась, стала еще сильнее, показала, что мы одна семья. Вторая встреча – с киевским "Динамо" в декабре прошлого года. Тогда было сложно. Ужасная погода, особенно для нас, латиноамериканцев. Играть в таких условиях крайне трудно. Благодаря той победе мы смогли увеличить отрыв от "Динамо". И третий, переломный эпизод лично для меня, – финальный матч Кубка Украины. Тогда я не смог забить важный мяч с пенальти, но реабилитировался в конце. Это был очень эмоциональный момент.

– Был еще поединок с "Карпатами", в котором после первого тайма "Шахтер" уступал 0:2, но, проявив характер, сумел вырвать победу. Помнишь события той встречи?

– Верю, что футбол учит и дает определенные предупреждения. Для нас это был непростой период – как раз после неудачи в противостоянии с "Янг Бойз". Мы расслабленно начали игру, но после перерыва проснулись и проявили характер. Показали, что у нас сплоченный коллектив и мы можем добиваться успеха. Я вышел на поле во втором тайме, в перерыве ушел на разминку и не был в курсе того, что происходило в раздевалке. Думаю, Паулу был зол на подопечных и устроил им хорошую взбучку. На мой взгляд, иногда нужно приводить футболистов в адекватное состояние. В результате команда переломила ход матча и победила.

– "Оранжево-черные" серьезно готовились к противостоянию с "Сельтой" и сделали хороший задел в первой выездной встрече, обыграв испанцев благодаря голу Бланко Лещука. Что помешало "горнякам" выйти в следующий раунд?

– В том поединке нас преследовало определенное невезение. Мы здорово действовали в Виго, вернулись в Харьков на ответный матч, однако не повезло. Мы уступили, хотя отдавались до конца. К сожалению, не получилось. В принципе, в тот вечер "Сельта" оказалась лучше. Это была одна из немногих встреч, где противник выглядел предпочтительнее. У нас отличный от других команд стиль игры, мы стараемся контролировать мяч, но испанцы не позволили нам использовать свои сильные стороны. Соперник больше владел мячом. Тем не менее это футбол. Мы понимали важность поединка, и если бы успех был за нами, то, думаю, "Шахтер" далеко прошел бы в том розыгрыше Лиги Европы.

– Выиграть чемпионат досрочно с большим преимуществом перед главным конкурентом, выступая вне родного стадиона и города, – уникальное достижение. Благодаря чему удалось добиться такого результата?

– За весь чемпионат мы уступили дважды. Посмотрите на статистику – цифры говорят сами за себя. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути. У нас великолепный тренерский состав, отличные футболисты. Когда "Шахтер" находится в оптимальной форме, полностью мотивирован, то в Украине эту команду практически невозможно победить.

– Как ты и твои партнеры восприняли смену наставника в начале сезона? Какое впечатление сложилось о Паулу Фонсеке?

– Это был очень сложный переходный момент. Конечно, я тоже переживал, ведь Мирча Луческу был главным тренером на протяжении стольких лет, знал, как здесь все функционирует. Однако, когда приехал новый специалист, у нас было время все проанализировать, понять его характеристики, работу. Сейчас могу отзываться о Паулу Фонсеке лишь наилучшим образом. Я уважаю его не только как наставника, профессионала, но и как человека с большим сердцем.

– Что португальский специалист изменил в тренировках, в быту "горняков"?

– У нас уже была сплоченная команда, ведь в клубе работают большие профессионалы, знающие свое дело. Паулу же очень спокойный человек, который держит все в своих руках. Благодаря ему мы единый коллектив, каждый стоит друг за друга и желает добиться общей цели. Сейчас в команде фантастическая атмосфера, где царит любовь и гармония.

– В матче с "Зарей" "Шахтер" оформил чемпионство. Какие предчувствия были в день игры?

– Тогда меня уже с утра посещала мысль, что сегодня станем чемпионами. О другом даже не думал. Нам нужна была тогда победа – так и случилось.

– Футболисты очень радовались успеху и ярко его праздновали…

– Когда ты завоевываешь такой титул, добиваешься цели, к которой шел весь год, то всегда счастлив. Смотришь по сторонам и видишь всех людей, работающих над выполнением этой задачи. В такой момент эмоции просто зашкаливают и сложно удержаться от радости.