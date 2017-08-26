Месси не смог забить пенальти, после чего оформил дубль

Сегодня, 21:58

Лидер "Барселоны" стал героем выездного матча с "Алавесом" во втором туре Примеры

Лео Месси стал героем матча против &quot;Алавеса&quot;. Фото AFP
Лео Месси стал героем матча против "Алавеса". Фото AFP

Футболисты "Барселоны" на выезде обыграли "Алавес" в матче второго тура чемпионата Испании.

Встреча в субботу в Витории-Гастейсе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в матче забил Лионель Месси (55-я и 66-я минуты), который мог бы оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 38-й минуте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В следующем матче испанской примеры "Барселона" проведет на "Камп Ноу" дерби с "Эспаньолом" 9 сентября, а "Алавес" 10 сентября встретится на выезде с "Сельтой".

Напомним, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" всухую обыграла "Бетис", а "Реал" на выезде разгромил "Депортиво".
Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Алавес

Вы сейчас просматриваете новость "Месси не смог забить пенальти, после чего оформил дубль". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Лионеь Месси. Фото AFP

Хакеры продали Месси в "Реал"

Сегодня, 11:39

Позже было добавлено сообщение о продаже французского нападающего Карима Бензема

Футбол

Расписание второго тура чемпионата Испании. Фото twitter.com/LaLiga

Чемпионат Испании: расписание и результаты 2-го тура, таблица Примеры

Сегодня, 09:31

"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию"

Футбол

Усман Дембеле перешел в "Барселону". Фото fcbarcelona.com

"Барселона" заплатила 105 миллионов евро за 20-летнего Усмана Дембеле

Вчера, 23:52

Невероятная сумма заплачена испанским клубом за трансфер полузащитника Усмана Дембеле из "Боруссии"

Футбол

Лионель Месси со своей семьей. Фото AFP

Месси сравняется с Роналду по количеству детей

24 Августа, 13:09

Аргентинский форвард ждет пополнения в семье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования