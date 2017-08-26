Месси не смог забить пенальти, после чего оформил дубль

Лидер "Барселоны" стал героем выездного матча с "Алавесом" во втором туре Примеры

Футболисты "Барселоны" на выезде обыграли "Алавес" в матче второго тура чемпионата Испании.

Встреча в субботу в Витории-Гастейсе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в матче забил Лионель Месси (55-я и 66-я минуты), который мог бы оформить хет-трик, но не смог реализовать пенальти на 38-й минуте.

В следующем матче испанской примеры "Барселона" проведет на "Камп Ноу" дерби с "Эспаньолом" 9 сентября, а "Алавес" 10 сентября встретится на выезде с "Сельтой".

Напомним, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" всухую обыграла "Бетис", а "Реал" на выезде разгромил "Депортиво".