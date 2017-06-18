Месси потратил 37 тысяч евро на пиццу и шампанское – СМИ

Знаменитый футболист проводит время на Ибице, где готовится к свадьбе с Антонеллой Рокуццо

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отдохнул в баре-ресторане "Кабаре" на Ибице. С кем и сколько времени находился в заведении Месси, неизвестно, но чек, оплаченный аргентинцем, впечатлил.

По данным СМИ, компания Месси отдохнула на 37,5 тысяч евро. Большая часть средств была потрачена на шампанское "Дом Периньон" (41 бутылка за 24,5 тысячи евро). В качестве закуски Лео выбрал пиццу, которой было заказано 27 штук.

На Ибице Месси готовится к свадьбе с Антонеллой Рокуццо, с которой он в отношениях с 2009 года. У пары два сына Тьяго и Матео. Бракосочетание Месси намечено на 30 июня.