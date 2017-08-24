Месси сравняется с Роналду по количеству детей

Сегодня, 13:09

Аргентинский форвард ждет пополнения в семье

Лионель Месси со своей семьей. Фото AFP
Лионель Месси со своей семьей. Фото AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо скоро станут родителями в третий раз, сообщает AS.

Пол ребенка пока неизвестен. У футболиста уже есть два сына – Матео, которому один год, и Тьяго, которому четыре года.

По количеству детей Месси сравняется со своим главным конкурентом на футбольном поле Криштиану Роналду. Напомним, португалец уже имеет сына, а недавно суррогатная мать подарила ему двойню.

Правда, уже скоро Криштиану снова выйдет вперед, ведь его нынешняя девушка Джорджина Родригес беременна. А вообще Роналду хочет семерых детей.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18.

В начале июля "Барселона" объявила о том, что договорилась с футболистом о новом соглашении.

Однако в СМИ появилась информация о том, что аргентинец может перейти в "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 300 миллионов евро.
футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси

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СЭ

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