Милевский забил "Шахтеру" и помог "Динамо" сыграть вничью с лидером чемпионата

Гол Милевского помог "Динамо" Брест сыграть вничью с "Шахтером" из Солигорска в чемпионате Беларуси

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, выступающий за брестское "Динамо", отметился забитым мячом в матче 19-го тура чемпионата Беларуси.

В воскресенье команда Милевского принимала лидера чемпионата – "Шахтер" из Солигорска. Проигрывая со счетом 0:2 до 81-й минуты, хозяева смогли отыграться. Последний гол в матче на свой счет записал Артем Милевский, отыгравший весь поединок.

После 19 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Беларуси, имея в активе 44 очка. "Динамо" Брест идет на восьмом месте (25 очков).

Напомним, что Милевский в свое время славился регулярными нарушениями режима, за что его регулярно "подкалывают" болельщики. Минувший сезон он провел в российском "Тосно" и помог клубу выйти в Премьер-лигу, после чего перешел в "Динамо" из Бреста.

С 2002 по 2013 года Артем Милевский играл в киевском "Динамо". За сборную Украины провел 50 матчей и забил 8 голов.