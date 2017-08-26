МЮ против "Лестера", "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" и другие матчи 3 тура чемпионата Англии

В этот уикенд в Англии пройдут матчи 3-го тура Премьер-лиги. Внимание к себе привлекают сразу два противостояния – победитель Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с экс-чемпионом страны "Лестером", а "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом".

Действующий чемпион Англии "Челси" в воскресенье померяется силами с командой Уэйна Руни "Эвертоном".

Ранее клубы Премьер-лиги установили мировой трансферный рекорд.

Суббота, 26 августа

14:30 "Борнмут" – "Манчестер Сити" – Футбол-1, Oll.tv

17:00 "Кристал Пэлас" – "Суонси"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон"

17:00 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - Футбол-1, Oll.tv

Воскресенье, 27 августа

15:30 "Челси" – "Эвертон" - Футбол-1, Oll.tv

15:30 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"

18:00 "Ливерпуль" – "Арсенал" - Футбол-1, Oll.tv

18:00 "Тоттенхэм" – "Бернли"

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