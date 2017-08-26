МЮ против "Лестера", "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" и другие матчи 3 тура чемпионата Англии
Расписание и результаты 3-го тура английской Премьер-лиги, турнирная таблица
В этот уикенд в Англии пройдут матчи 3-го тура Премьер-лиги. Внимание к себе привлекают сразу два противостояния – победитель Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с экс-чемпионом страны "Лестером", а "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом".
Действующий чемпион Англии "Челси" в воскресенье померяется силами с командой Уэйна Руни "Эвертоном".
Ранее клубы Премьер-лиги установили мировой трансферный рекорд.
Суббота, 26 августа
14:30 "Борнмут" – "Манчестер Сити" – Футбол-1, Oll.tv
17:00 "Кристал Пэлас" – "Суонси"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон"
17:00 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"
17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - Футбол-1, Oll.tv
Воскресенье, 27 августа
15:30 "Челси" – "Эвертон" - Футбол-1, Oll.tv
15:30 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"
18:00 "Ливерпуль" – "Арсенал" - Футбол-1, Oll.tv
18:00 "Тоттенхэм" – "Бернли"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|2
|ХАДДЕРСФИЛД
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4
|УОТФОРД
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6
|ЛИВЕРПУЛЬ
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7
|САУТГЕМПТОН
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|8
|ЭВЕРТОН
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9
|ЛЕСТЕР
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|10
|ТОТТЕНХЭМ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|11
|ЧЕЛСИ
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|12
|АРСЕНАЛ
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|13
|БЕРНЛИ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|14
|СТОК СИТИ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|15
|СУОНСИ
|2
|0
|1
|1
|0-4
|1
|16
|НЬЮКАСЛ
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|17
|БОРНМУТ
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|19
|БРАЙТОН
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
Вы сейчас просматриваете новость "МЮ против "Лестера", "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" и другие матчи 3 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии