МЮ против "Лестера", "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" и другие матчи 3 тура чемпионата Англии

Сегодня, 14:55

Расписание и результаты 3-го тура английской Премьер-лиги, турнирная таблица

Фото premierleague.com
Фото premierleague.com

В этот уикенд в Англии пройдут матчи 3-го тура Премьер-лиги. Внимание к себе привлекают сразу два противостояния – победитель Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с экс-чемпионом страны "Лестером", а "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом".

Действующий чемпион Англии "Челси" в воскресенье померяется силами с командой Уэйна Руни "Эвертоном".

Ранее клубы Премьер-лиги установили мировой трансферный рекорд.

Суббота, 26 августа

14:30 "Борнмут" – "Манчестер Сити" – Футбол-1, Oll.tv

17:00 "Кристал Пэлас" – "Суонси"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Саутгемптон"

17:00 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

17:00 "Уотфорд" – "Брайтон"

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - Футбол-1, Oll.tv

Воскресенье, 27 августа

15:30 "Челси" – "Эвертон" - Футбол-1, Oll.tv

15:30 "Вест Бромвич" – "Сток Сити"

18:00 "Ливерпуль" – "Арсенал" - Футбол-1, Oll.tv

18:00 "Тоттенхэм" – "Бернли"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 2 0 0 8-0 6
2  ХАДДЕРСФИЛД 2 2 0 0 4-0 6
3  ВЕСТ БРОМВИЧ 2 2 0 0 2-0 6
4  УОТФОРД 2 1 1 0 5-3 4
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 2 1 1 0 3-1 4
6  ЛИВЕРПУЛЬ 2 1 1 0 4-3 4
7  САУТГЕМПТОН 2 1 1 0 3-2 4
8  ЭВЕРТОН 2 1 1 0 2-1 4
9  ЛЕСТЕР 2 1 0 1 5-4 3
10  ТОТТЕНХЭМ 2 1 0 1 3-2 3
11  ЧЕЛСИ 2 1 0 1 4-4 3
12  АРСЕНАЛ 2 1 0 1 4-4 3
13  БЕРНЛИ 2 1 0 1 3-3 3
14  СТОК СИТИ 2 1 0 1 1-1 3
15  СУОНСИ 2 0 1 1 0-4 1
16  НЬЮКАСЛ 2 0 0 2 0-3 0
17  БОРНМУТ 2 0 0 2 0-3 0
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 2 0 0 2 0-4 0
19  БРАЙТОН 2 0 0 2 0-4 0
20  ВЕСТ ХЭМ 2 0 0 2 2-7 0
футбол, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость "МЮ против "Лестера", "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом" и другие матчи 3 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото manutd.com

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Ибрагимовича

24 Августа, 17:51

Шведский форвард получит в "МЮ" номер Руни

Футбол

Ромелу Лукаку отрабатывает свою стоимость - три гола в первых двух матчах. Фото AFP

Клубы английской Премьер-лиги установили мировой трансферный рекорд

23 Августа, 11:27

За лето англичане потратили более миллиарда фунтов на трансферы

Футбол

Джейми Варди. Фото AFP

"Челси" хочет купить главного бомбардира "Лестера"

23 Августа, 10:35

Чемпион Англии ищет усиление в линию нападения

Футбол

"Челси" в первом туре проиграл "Бернли". Фото AFP

Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

22 Августа, 00:00

В центральном матче сошлись "Тоттенхэм" и "Челси"

Футбол

Фото AFP

Гола Руни не хватило "Эвертону" для победы над "Манчестер Сити"

21 Августа, 23:59

Обе команды доигрывали матч в меньшинстве

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге

21 Августа, 23:18

Впереди форварда "Эвертона" только знаменитый Алан Ширер

Футбол

"Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2. Фото AFP

Голы и моменты лондонского дерби "Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2

20 Августа, 20:54

Обзор центрального матча второго тура английской Премьер-лиги

Футбол

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

20 Августа, 20:22

Дубль Алонсо принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом" во втором туре чемпионата Англии - 2:1

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования