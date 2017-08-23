На экс-президента загребского "Динамо" совершили покушение на кладбище

Сегодня, 09:53

Бывший руководитель хорватского гранда обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Здравко Мамич. Фото gnkdinamo.hr
Здравко Мамич. Фото gnkdinamo.hr

На экс-президента "Динамо" Загреб Здравко Мамича совершено покушение во время посещения могилы отца.

Покушение Мамича произошло в боснийском городе Томиславград. Мамич посещал могилу отца, когда неизвестный прострелил ему ногу.

Преступник пойман не был. Жизни функционера, который находится в больнице, ничего не угрожает.

Сообщается, что это не первое покушение на Мамича за последние 3 года.

Экс-президент "Динамо" известен благодаря скандалу с уклонением от уплаты налогов. Показания по делу Мамича давал игрок "Реала" Лука Модрич, из-за чего стал фигурантом дела о даче ложных показаний.

В июне 2017 года неизвестный столкнул Мамича с причала в реку.
покушение, футбол, Динамо Загреб, чемпионат Хорватии

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Источник:

Eurosport

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