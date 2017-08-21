На этой неделе Ибрагимович может подписать контракт с "МЮ"

Сегодня, 11:30

Футболист очень быстро восстанавливается после травмы колена

Златан Ибрагимович делает селфи с трофеем ЛЕ. Фото AFP
Златан Ибрагимович делает селфи с трофеем ЛЕ. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" может заключить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем уже на этой неделе. Как сообщает ESPN, восстановление шведского форварда опережает прогнозы.

Ранее наставник манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывал, что Ибрагимович сможет помочь его команде только во второй половине сезона, но 35-летний игрок может вернуться на поле гораздо раньше.

Ибрагимович покинул "МЮ" этим летом, после того как у него истек контракт с клубом. Руководство манкунианцев хотело продлить договор, но форвард, который восстанавливается после травмы колена, тогда отказался.

Ранее в СМИ сообщалось, что швед может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" с функцией играющего тренера.

Кстати, Ибрагимович попал в список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
футбол, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович

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Источник:

Championat.ru

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