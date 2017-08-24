Названы лучшие футболисты прошлой Лиги чемпионов

Сегодня, 19:20

УЕФА определила лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападлающего турнира прошлого сезона

Названы лучшие футболисты прошлой Лиги чемпионов

Сегодня в Монако накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов были названы лауреаты прошлого сезона.

Также специальную награду от УЕФА получил легендарной капитан "Ромы" Франческо Тотти, который вместе с наставником украинской сборной Андреем Шевченко участвовал в церемонии жеребьевки.

Лучшим вратарем прошлой Лиги чемпионов стал голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Оставшиеся награды забрали игроки "Реала": лучшим защитником признан Серхио Рамос, полузащитником – Лука Модрич, нападающим – Криштиану Роналду.

Онлайн трансляция группового этапа Лиги чемпионов.

Украину в турнире представит чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо", напомним, по сумме двух матчей уступило швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнира.
футбол, Лига чемпионов, Джанлуиджи Буффон

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