Названы лучшие футболисты прошлой Лиги чемпионов
УЕФА определила лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападлающего турнира прошлого сезона
Сегодня в Монако накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов были названы лауреаты прошлого сезона.
Также специальную награду от УЕФА получил легендарной капитан "Ромы" Франческо Тотти, который вместе с наставником украинской сборной Андреем Шевченко участвовал в церемонии жеребьевки.
Лучшим вратарем прошлой Лиги чемпионов стал голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Оставшиеся награды забрали игроки "Реала": лучшим защитником признан Серхио Рамос, полузащитником – Лука Модрич, нападающим – Криштиану Роналду.
Онлайн трансляция группового этапа Лиги чемпионов.
Украину в турнире представит чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо", напомним, по сумме двух матчей уступило швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнира.
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