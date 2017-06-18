Не забившего гол Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Кубка Конфедераций Португалия – Мексика.

Игра завершилась со счетом 2:2. Криштиану отметился голевой передачей на Рикарду Куарежму, который открыл счет в матче. Сам Роналду голов в матче не забивал.

В группе A после первого тура лидирует сборная России (3 очка), Португалия и Мексика делят вторую строчку (1), Новая Зеландия замыкает турнирную таблицу.