Не забившего гол Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций против Мексики
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Кубка Конфедераций Португалия – Мексика.
Игра завершилась со счетом 2:2. Криштиану отметился голевой передачей на Рикарду Куарежму, который открыл счет в матче. Сам Роналду голов в матче не забивал.
В группе A после первого тура лидирует сборная России (3 очка), Португалия и Мексика делят вторую строчку (1), Новая Зеландия замыкает турнирную таблицу.
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