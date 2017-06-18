Не забившего гол Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча

Вчера, 21:51

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций против Мексики

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Кубка Конфедераций ПортугалияМексика.

Игра завершилась со счетом 2:2. Криштиану отметился голевой передачей на Рикарду Куарежму, который открыл счет в матче. Сам Роналду голов в матче не забивал.

В группе A после первого тура лидирует сборная России (3 очка), Португалия и Мексика делят вторую строчку (1), Новая Зеландия замыкает турнирную таблицу.
Криштиану Роналду, сборная Португалии, Кубок Конфедераций-2017, сборная Мексики

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Источник:

Сегодня|Спорт

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