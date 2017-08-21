Неймар оформил первый дубль за "ПСЖ"

Сегодня, 00:13

Два мяча Неймара помогли парижанам в меньшинстве разгромить "Тулузу" со четом 6:2

Неймар впервые забил два гола за &quot;ПСЖ&quot;. Фото AFP
Неймар впервые забил два гола за "ПСЖ". Фото AFP

Матч третьего тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Тулуза" завершился крупной победой хозяев поля – 6:2. В составе парижан дебютным дублем за команду отметился нападающий Неймар, а по голу забили форвард Эдинсон Кавани, полузащитники Адриен Рабьо и Хавьер Пасторе, а также защитник Левен Кюрзава.

Неймар в этом матче также оформил две результативные передачи и заработал пенальти.

При этом у "ПСЖ" на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек Марко Верратти.

Напомним, что летом Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Нападающий не смог сыграть в первом туре чемпионата Франции с "Амьеном" 5 августа из-за задержки трансферного сертификата. Во втором туре – против "Генгама" (3:0) – Неймар дебютировал и сразу отметился забитым голом.

тулуза, чемпионат Франции, псж, Неймар

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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