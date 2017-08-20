Официально: экс-игрок "Днепра" Никола Калинич перешел в "Милан"

Вчера, 20:41

По данным СМИ, трансфер хорватского нападающего обойдется "Милану" в 25 миллионов евро

Никола Калинич с женой. Фото Instagram
Никола Калинич с женой. Фото Instagram

"Милан" подтвердил трансфер экс-нападающего "Днепра" Николы Калинича. Приветствие, адресованное хорватскому форварду, появилось на официальном Twitter "россонери". Футболист переберется в стан "Милана" из "Фиорентины".

Миланцы пока не называют сумму трансфера. Однако по информации, которая появилась в прессе ранее, хорват обойдется клубу в 25 миллионов евро. Этот трансфер станет для "Милана" 11-м за это лето.

В прошлом сезоне Калинич отыграл за "Фиорентину" 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 20-ю голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Калинич с 2011 по 2015 год выступал за "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы.
Милан Италия, трансферы, ФК Днепр, Фиорентина, Никола Калинич

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua, Twitter

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