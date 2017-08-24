Официально: Караваев продолжит карьеру в "Заре"

Полузащитник Александр Караваев возвращается в луганскую "Зарю". В ближайшее время с игроком будет подписан полноценный контракт и футболист будет внесен в заявку нашей команды, как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы.

Александр Караваев уже защищал цвета луганчан на протяжении нескольких сезонов. Игрок перешел в состав "черно-белых" в сезоне 2014/2015. За время, проведенное в клубе, Александр Караваев успел зарекомендовать себя как отличный фланговый игрок и стать одним из лидеров команды.

В составе "Зари" полузащитник провел 95 поединков и забил 20 голов.

Напомним, что именно наша команда стала трамплином для Александра в топ-клуб Турции – "Фенербахче". Александр успешно начал выступления в команде Дика Адвоката, но закрепиться, к сожалению, там не смог.