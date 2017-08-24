Официально: Караваев продолжит карьеру в "Заре"

Сегодня, 14:40

Луганский клуб подпишет с полузащитником полноценный контракт

Александр Караваев. Фото AFP
Александр Караваев. Фото AFP

Полузащитник Александр Караваев возвращается в луганскую "Зарю". В ближайшее время с игроком будет подписан полноценный контракт и футболист будет внесен в заявку нашей команды, как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы.

Александр Караваев уже защищал цвета луганчан на протяжении нескольких сезонов. Игрок перешел в состав "черно-белых" в сезоне 2014/2015. За время, проведенное в клубе, Александр Караваев успел зарекомендовать себя как отличный фланговый игрок и стать одним из лидеров команды.

В составе "Зари" полузащитник провел 95 поединков и забил 20 голов.

Напомним, что именно наша команда стала трамплином для Александра в топ-клуб Турции – "Фенербахче". Александр успешно начал выступления в команде Дика Адвоката, но закрепиться, к сожалению, там не смог.
футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Александр Караваев

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Официальный сайт ФК "Заря"

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