Официально: Максим Лунев – игрок "Зари"

Луганская "Заря" подписала двухлетний контракт с экс-нападающим "Днепра" Максимом Луневым.

Футболист уже прибыл в расположение команды и включился в тренировочный процесс вместе с "Зарей".

В минувшем сезоне 19-летний Лунев провел в составе "Днепра" 21 игру в чемпионате Украины и трижды выходил на поле в кубковых поединках.