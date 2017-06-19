Официально: Максим Лунев – игрок "Зари"

Вчера, 22:55

Футболист подписал с клубом двухлетний контракт

Максим Лунев. Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Максим Лунев. Фото ФК "Днепр"

Луганская "Заря" подписала двухлетний контракт с экс-нападающим "Днепра" Максимом Луневым.

Футболист уже прибыл в расположение команды и включился в тренировочный процесс вместе с "Зарей".

В минувшем сезоне 19-летний Лунев провел в составе "Днепра" 21 игру в чемпионате Украины и трижды выходил на поле в кубковых поединках.
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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

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