Официально: Никола Калинич стал игроком "Милана"

Экс-форвард "Днепра" подписал контракт с клубом до лета 2021 года

"Милан" объявил о переходе нападающего "Фиорентины" Николы Калинича. Соглашение с форвардом, который был взят в аренду с обязательным выкупом, рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Милан" согласился выплатить "Фиорентине" 30 млн евро за трансфер 29-летнего хорвата. Калинич перешел в "Фиорентину" в 2015 году из украинского "Днепра". Его контракт с "фиалками" был рассчитан до 2019 года.

В прошлом сезоне Калинич провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых отметился 15 голами и двумя голевыми передачами.

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