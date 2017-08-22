"Он вернулся": Месси выложил совместное фото с Неймаром

Вчера, 22:31

Фотография за два часа собрала два миллиона "лайков" в Instagram

Луис Суарес, Неймар и Лео Месси. Фото Instagram Месси
Луис Суарес, Неймар и Лео Месси. Фото Instagram Месси

Звезда "Барселоны" Лионель Месси опубликовал фотографию, где он запечатлен вместе с одноклубником Луисом Суаресом и бывшим партнером по команде Неймаром.

"Он вернулся", – подписал Месси изображение, которое в Instagram за два часа собрало больше двух миллионов "лайков". В теге он указал Жерара Пике, который до трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" написал в социальных сетях "Он остается", однако бразилец не остался. Видимо, как и сейчас он не вернется.

Интересно, что ранее Месси обиделся на Неймара и удалил его фотографии из Instagram, оставив только одну – датированную 2013 годом, когда бразилец перешел в испанский клуб.

Напомним, что летом Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истории футбола. А "Манчестер Сити" готов предложить прописанные в контракте Месси 300 миллионов евро за трансфер аргентинца.

На днях Неймар забил свой первый дубль за "ПСЖ", отметившись двумя голами в матче с "Тулузой".
Барселона, Неймар, Лионель Месси

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Источник:

Сегодня|Спорт

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