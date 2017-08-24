Онлайн матча "Динамо" – "Маритиму" и главные события встречи "Александрия" – БАТЭ Сегодня, 20:53 Просмотров: ...

Текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" – "Маритиму" с фото, видео и комментариями

Фото ФК "Динамо"

В четверг, 24 августа, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: "Динамо" примет португальский "Маритиму". Первый матч команд на Мадейре неделю назад завершился нулевой ничьей. В ответной встрече киевлянам не сможет помочь защитник Евгений Хачериди, заработавший красную карточку. Также не помощник команде Хацкевича хорватский новичок Йосип Пиварич – в матче со "Сталью" в чемпионате Украины футболист получил серьезное рассечение головы и сотрясение мозга. Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.25, на ничью – 5.25, на победу "Маритиму" – 14.50. В этот же день "Александрия" за выход в групповой этап сразится с белорусским БАТЭ (букмекеры: 2.45 – 2.95 – 3.20). Первый матч в Борисове завершился вничью – 1:1, поэтому александрийцы сохраняют отличные шансы, чтобы впервые в истории пробиться в евросень. Матч "Динамо" – "Маритиму" начнется в 19:45, а "Александрия" и БАТЭ стартуют в 20:00. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча в Киеве с упоминанием главных события встречи в Александрии. Следите за главными событиями поединков украинских команды в Лиге Европы в модуле онлайна и комментируйте игры вместе с нами!

ДИНАМО

Украина

2 0 МАРИТИМУ

Португалия

Киев, НСК "Олимпийский" первый матч - 0:0 24.08.2017 | ЛЕ



"АЛЕКСАНДРИЯ" - БАТЭ - 1:0 (первый матч - 1:1)Гол: Грыцук (34, пен) Матч "Динамо" – "Маритиму" будет судить арбитр из Израиля "Александрия" собирает аншлаг. На матч против БАТЭ все билеты проданы! "Чтобы победить, нам нужно забивать и реализовывать моменты, которые есть. Надежная игра в обороне и эффективная атака – залог успеха", - сказал Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции. Подробнее... "Такой клуб, как "Динамо" не может остаться без еврокубков", - продемонстрировал свой боевой настрой Андрей Ярмоленко. "Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча Обзор первого матча "Маритиму" - "Динамо" Где смотреть матч "Динамо" – "Маритиму" Где смотреть матч "Александрия" – БАТЭ Как "Александрия" забивала БАТЭ в первом мате Стартовый состав "Динамо" Стартовый состав "Александрии" Стартовые составы матча "Динамо" - "Маритиму" "Динамо": Коваль, Морозюк, Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Вида, Гонсалес, Буяльский, Кадар, Мбокани, Кендзера;Запасные: Рудько, Пантич, Шепелев, Мораес, Цыганков, Кравец, Миколенко. "Маритиму": Шарлес, Сантос, Жуниор, Шен, Бесса, Мартинш, Гамбоа, Бебето, Виланкулуш, Валенте, Эвертон;Запасные: Абедзаде, Ибсон, Кошта, Клебер, Лундберг, Диней, Пашеку. Стартовые составы матча "Александрия" - БАТЭ "Александрия": Панькив, Чеботаев, Бондаренко, Каленчук, Цуриков, Гитченко, Ситало, Грицук, Старенький, Бацула, БанаЗапасные: Рудык, Кулиш, Пономарь, Чорний, Полярус, Запорожан, Пашаев БАТЭ: Щербицкий, Бульят, А.Володько, Иванич, Риос,Милунович, Родионов, Драгун, Стасевич, Поляков, Гордейчук Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Сигневич, Туоминен, Бага, М.Володько В Александрии возле стадиона прекрасная атмосфера Команды выходят на поле 1 мин Матч начался 1 мин Против Буяльского нарушили правила в центре поля 1 мин Снова фол. На этот раз досталось Сидоруку 2 мин Вида пробивал головой после навеса со штафного, мяч пролетел мимо ворот 3 мин Еще одно нарушение со стороны гостей. На газоне Ярмоленко 4 мин Бульский оказался на позиции форварда, но его опередил вратарь, Мбокани добивал головой в пустые ворота, но защитник перевел мяч на угловой 6 мин Буяльский нарушил правила возле чужих ворот 7 мин Теперь уже Гонсалес нарушил правила в борьбе с соперником 8 мин Кендзера грубо сыграл против соперника и получил предупреждение. Первая карточка в матче 9 мин Коваль спокойно забрал мяч в руки после навеса со штрафного 9 мин Первый угловой в матче заработали игроки "Маритиму" 10 мин Второй волной после подачи углового последовал мяч в штрафную и игрок "Маритиму" немного не дотянулся, чтобы перевести его в ворота 13 мин Ярмоленко после передачи от Мбокани сделал навес в штрафную, тот же Мбокани поборолся с защитниками и не позволил им далеко выбить мяч, его подхватил Сидорчук, но пробитьне успел 14 мин Еще один угловой заработал "Маритиму". Вида спокойно выбил мяч после подачи Пауза в игре, игроку "Маритиму" нужна помощь медиков В Александрии стартовал матч "Александрия" - БАТЭ 19 мин Справились защитники с навесом от Ярмоленко 19 мин Дальний удар от Ярмоленко, мяч прискакал в руки голкиперу 20 мин Буяльский чуть не затоптал оппонента в центре поля. Арбитр зафиксировал фол 23 мин Ярмоленко отправил мяч в сетку после передачи от Мбокани, но арбитр зафиксировал офсайд 25 мин В центре поля Жуниору досталось от Гонсалеса. Подсел парагваец под прыгающего сперника 27 мин Кендзера сделал хороший навес в штрафную, но никто не успел на него откликнуться 29 мин Против Ярмоленко нарушили правила на фланге. Пока команды больше нарушают правила, чем играют в футбол 29 мин Супермомент у "Динамо". Мбокани после скидки от Гармаша пробивал практически в упор, но попал в голкипера 33 мин ГОООЛ!!!!! "Динамо" открывает счет! После подачи с фланга от Морозюка защитник отбил мяч в сторону своих ворот, а там один Гармаш головой отправил мяч в сетку. Боковой арбитр посчитал, что был офсайд, но главный рефери гол справедливо засчитал 36 мин ГООЛ!!! Морозюк красиво пробил со штрафного в угол 36 мин ГООЛ!!! Морозюк красиво пробил со штрафного в угол "Александрия" первые минуты проводит в атаке, но пока безрезультатно. В активе команды пока только два угловых и удар от Цурикова 38 мин Коваль после навеса со штрафного коленом врезался в соперника и игроки "Маритиму" начали апеллировать к арбитру 41 мин Против Гонсалеса нарушили правила. Ударная позиция для Морозюка 42 мин Разыграли динамовцы штрафной, но неудачно, хотя мяч остался у нашей команды 43 мин Буяльский поддержал атаку и после отскока из центра штрафной вторым темпоми пробивал с линии штрафной - мимо ворот 45+1 мин Сидорчук наступил на ногу сопернику. Перспективный штрафной для "Маритиму" 45+2 мин Дальний удар со штрафного, мяч попал в Морозюка 45+3 мин Еще один опасный штрафной для гостей 45+3 мин Морозюк выбил мяч мо штрафной и сразу же звучит свисток на перерыв "Александрия" заработала пенальти. Завалили в штрафной площади Ситало ГОЛ!!! Грыцук реализовал пенальти. "Александрия" выходит вперед в сегодяншнем матче и по сумме двух встреч Первый тайм завершился "Александрия" выигрывает у БАТЭ Возвращаемся в Киев. Команды уже выходят на поле Двойная замена у "Маритиму" в перерыве: Жан Клебе и Ибсон вышли вместо Бессу и Жилду 46 мин Второй тайм начался