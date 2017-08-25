Онлайн: жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Сегодня своих соперников в группе ЛЕ узнают "Динамо" и "Заря"
Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнают украинские клубы "Динамо" и "Заря". Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.
Перед жеребьевкой 48 участников были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу (корзины – внизу материала). В каждой из 12 групп в результате жеребьевки окажется по одному представителю каждой корзины. Украинские клубы не могут попасть в одну группу, а также в группу с российскими командами.
Результаты жеребьевки Лиги Европы (после 14:00 обновляйте страницу):
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
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|Группа 5
|Группа 6
|Группа 7
|Группа 8
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|Группа 9
|Группа 10
|Группа 11
|Группа 12
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Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 14 сентября
Тур 2: 28 сентября
Тур 3: 19 октября
Тур 4: 2 ноября
Тур 5: 23 ноября
Тур 6: 7 декабря
По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.
Составы корзин перед жеребьевкой:
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|"Арсенал" (ENG)
"Зенит" (RUS)
"Лион" (FRA)
"Динамо" К (UKR)
"Вильяреал" (ESP)
"Атлетик" (ESP)
"Лацио" (ITA)
"Милан" (ITA)
"Виктория" (CZE)
"Зальцбург" (AUT)
"Копенгаген" (DEN)
"Брага" (POR)
|"Стяуа" (ROM)
"Лудогорец" (BUL)
БАТЭ (BLR)
"Эвертон" (ENG)
"Янг Бойз" (SUI)
"Олимпик" (FRA)
"Реал Сосьедад" (ESP)
"Маккаби" Т-А (ISR)
"Локомотив" М (RUS)
"Аустрия" (AUT)
"Герта" (GER)
"Ницца" (FRA)
|"Астана" (KAZ)
"Партизан" (SRB)
"Хоффенхайм" (GER)
"Кельн" (GER)
"Риека" (CRO)
"Гимарайнш" (POR)
"Аталанта" (ITA)
"Зюлте-Варегем" (BEL)
"Заря" (UKR)
"Русенборг" (NOR)
"Шериф" (MDA)
"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
|"Аполлон" (CYP)
"Истанбул Башакшехир" (TUR)
"Коньяспор" (TUR)
"Витесс" (NED)
"Славия" Прага (СZE)
"Црвена Звезда" (SRB)
"Скендербеу" (ALB)
АЕК Афины (GRE)
"Злин" (CZE)
"Лугано" (SUI)
"Вардар" (MKD)
"Эстерсунд" (SWE)
Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".
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