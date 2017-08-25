Онлайн: жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Сегодня своих соперников в группе ЛЕ узнают "Динамо" и "Заря"

Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнают украинские клубы "Динамо" и "Заря". Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Перед жеребьевкой 48 участников были распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу (корзины – внизу материала). В каждой из 12 групп в результате жеребьевки окажется по одному представителю каждой корзины. Украинские клубы не могут попасть в одну группу, а также в группу с российскими командами.

Результаты жеребьевки Лиги Европы (после 14:00 обновляйте страницу):





Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 1. .

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4. . Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 1. .

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4. . Группа 9 Группа 10 Группа 11 Группа 12 1. .

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Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 14 сентября

Тур 2: 28 сентября

Тур 3: 19 октября

Тур 4: 2 ноября

Тур 5: 23 ноября

Тур 6: 7 декабря

По две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/16 финала, куда также попадут восемь обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/16 финала состоится 11 декабря.

Составы корзин перед жеребьевкой:





Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 "Арсенал" (ENG)

"Зенит" (RUS)

"Лион" (FRA)

"Динамо" К (UKR)

"Вильяреал" (ESP)

"Атлетик" (ESP)

"Лацио" (ITA)

"Милан" (ITA)

" Виктория " (CZE)

"Зальцбург" (AUT)

" Копенгаген " (DEN)

"Брага" (POR) "Стяуа" (ROM)

"Лудогорец" (BUL)

БАТЭ (BLR)

"Эвертон" (ENG)

"Янг Бойз" (SUI)

"Олимпик" (FRA)

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Маккаби" Т-А (ISR)

" Локомотив " М (RUS)

"Аустрия" (AUT)

"Герта" (GER)

"Ницца" (FRA) " Астана " (KAZ)

"Партизан" (SRB)

"Хоффенхайм" (GER)

"Кельн" (GER)

"Риека" (CRO)

"Гимарайнш" (POR)

"Аталанта" (ITA)

"Зюлте-Варегем" (BEL)

"Заря" (UKR)

"Русенборг" (NOR)

"Шериф" (MDA)

"Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) "Аполлон" (CYP)

"Истанбул Башакшехир" (TUR)

"Коньяспор" (TUR)

"Витесс" (NED)

"Славия" Прага (СZE)

"Црвена Звезда" (SRB)

"Скендербеу" (ALB)

АЕК Афины (GRE)

"Злин" (CZE)

"Лугано" (SUI)

"Вардар" (MKD)

"Эстерсунд" (SWE)



Напомним, что в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер".