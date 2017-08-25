Поль Погба получил первую в истории награду лучшему игроку Лиги Европы

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назван лучшим футболистом Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Об этом было объявлено по завершении церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18, которая прошла в пятницу в Монако.

В Лиге Европы-2016/17 Погба в составе "Манчестер Юнайтед" провел 15 игр и забил три мяча, а его команда стала победителем турнира.

Напомним, что в результаты жеребьевки Лиги Европы "Динамо" сыграет с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу". "Заре" достались испанский "Атлетико" из Бильбао, немецкая "Герта" и шведский "Эстерсунд".