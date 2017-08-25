Поль Погба получил первую в истории награду лучшему игроку Лиги Европы

Сегодня, 15:50

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" признан лучшим футболистом Лиги Европы в сезоне-2016/17

Поль Погба получил награду из рук президента УЕФА. Фото twitter.com/EuropaLeague
Поль Погба получил награду из рук президента УЕФА. Фото twitter.com/EuropaLeague

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назван лучшим футболистом Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Об этом было объявлено по завершении церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18, которая прошла в пятницу в Монако.

В Лиге Европы-2016/17 Погба в составе "Манчестер Юнайтед" провел 15 игр и забил три мяча, а его команда стала победителем турнира.

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Напомним, что в результаты жеребьевки Лиги Европы "Динамо" сыграет с швейцарским "Янг Бойз", сербским "Партизаном" и албанским "Скендербеу". "Заре" достались испанский "Атлетико" из Бильбао, немецкая "Герта" и шведский "Эстерсунд".
Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Источник:

Сегодня|Спорт

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