Полицейский заговорился по телефону и прошел через поле во время матча

Во время матча Кубка Турции между "Синопспором" и "Йени Амасьаспор" случился забавный эпизод с участием полицейского.

На 80-й минуте встречи мужчина в форме с телефоном у уха пересек небольшой кусок поля в то время, как вокруг него бегали футболисты. В какой-то момент полицейский понял, что нарушает ход матча, и поспешил покинуть газон.

Матч завершился победой "Синопспора" – 4:2.

Напомним, что в Кубке Турции состоялась затяжная серия пенальти. Команды нанесли 26 ударов.