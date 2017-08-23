Полицейский заговорился по телефону и прошел через поле во время матча

Сегодня, 17:07

Забавный эпизод произошел в поединке Кубка Турции

Полицейский вышел на поле
Полицейский вышел на поле

Во время матча Кубка Турции между "Синопспором" и "Йени Амасьаспор" случился забавный эпизод с участием полицейского.

На 80-й минуте встречи мужчина в форме с телефоном у уха пересек небольшой кусок поля в то время, как вокруг него бегали футболисты. В какой-то момент полицейский понял, что нарушает ход матча, и поспешил покинуть газон.

Матч завершился победой "Синопспора" – 4:2.

Напомним, что в Кубке Турции состоялась затяжная серия пенальти. Команды нанесли 26 ударов.
видео, футбол, Кубок Турции

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Источник:

Eurosport

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