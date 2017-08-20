Полузащитник "Шахтера" потренировал детей в Харькове

За несколько часов до начала поединка "Шахтер" – "Олимпик" полузащитник "горняков" Александр Зубков побывал в гостях у детской футбольной команды "Чемпион" Сергея Кандаурова, где занимаются ребята 6–7 лет.

Ознакомившись с инфраструктурой клуба и ответив на вопросы детей, Александр провел мастер-класс для юных спортсменов и принял участие в тренировочном процессе.

"Отличное мероприятие! Сам как будто вернулся в детство, – отметил Зубков. – Считаю, что и для ребят это полезно. Помню себя в шесть лет: занимался и гимнастикой, и футболом. Потом отец сказал выбирать, и я выбрал второе. Здорово, что дети с такого возраста уже интересуются спортом".

Основатель ДФК "Чемпион", известный в прошлом украинский футболист Сергей Кандауров не скрывал удовлетворения от встречи. По его словам, ребятам важно видеть перед собой пример того, как целеустремленность и добросовестное отношение к тренировкам позволяют добиться больших результатов.

"Когда игрок приходит пообщаться с детьми, для них это, конечно, позитив, как и для их родителей. Очень душевная атмосфера. Спасибо "Шахтеру", хотим пожелать команде удачи. Такие мероприятия нужны для привлечения ребят не только в мою школу, но и чтобы они стали заниматься спортом. В целом это социальный проект. Футбол должен быть массовым, чтобы как можно больше детей к нему приобщались".

В завершение встречи Александр Зубков пожелал успехов будущим чемпионам и пригласил их с родителями на матч с "Олимпиком", передав билеты в специально организованный фан-сектор.

Напомним, что "Шахтер" в донецком дерби в Харькове одержал победу над "Олимпиком". Счет в матче открыл в первом тайме Факундо Феррейра, а после перерыва Марлос реализовал 11-метровый удар. "Олимпик", впервые пропустивший в этом сезоне, сохранил за собой третье место, но сегодня в таблице чемпионата Украины его может обойти "Ворскла", если сумеет обыграть "Мариуполь".