Президент ФИФА: "То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит"

Сегодня, 12:42

Джанни Инфантино доволен системой видеоповторов на Кубке Конфедераций

Джанни Инфантино. Фото AFP
Джанни Инфантино. Фото AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал в интервью телеканалу ВВС, что он доволен использованием системы видеоповторов (VAR) на Кубке Конфедераций-2017.

- Мы видели, как VAR помогала судьям принимать правильные решение. Я очень доволен работой VAR. Система видеопомощи арбитрам – это будущее современного футбола. Ее тестирование во время Кубка Конфедераций поможет нам улучшить процессы и коммуникации. То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит, – заявил Инфантино.

Напомним, что благодаря видеоповторам судьи не засчитывали мячи сборной Португалии и Чили.
Кубок Конфедераций-2017

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XSport

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