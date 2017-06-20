Президент ФИФА: "То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит"

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал в интервью телеканалу ВВС, что он доволен использованием системы видеоповторов (VAR) на Кубке Конфедераций-2017.

- Мы видели, как VAR помогала судьям принимать правильные решение. Я очень доволен работой VAR. Система видеопомощи арбитрам – это будущее современного футбола. Ее тестирование во время Кубка Конфедераций поможет нам улучшить процессы и коммуникации. То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит, – заявил Инфантино.

Напомним, что благодаря видеоповторам судьи не засчитывали мячи сборной Португалии и Чили.